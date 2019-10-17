蘋果Today at Apple再添新課程　咻咻熊、葉馨文教你畫插畫

▲The Big Draw Today at Apple課程邀請插畫家咻咻熊來主持。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple的產品操作課程Today at Apple又增加添新課程了！全世界最大的繪畫藝術節The Big Draw今年特別與Apple合作，將在全球的Apple Store推出The Big Draw Today at Apple課程；而在台灣，Apple則是邀請了兩位知名插畫家咻咻熊與葉馨文來店教你如何用iPad Pro畫插畫。

而在今(17)日的媒體活動中，Apple邀請了咻咻熊前來主持一場精華版的 The Big Draw Festival 系列課程，並以咻咻熊擅長的暖心問候插畫，來帶領大家用 iPad Pro 搭配 Apple Pencil，在 Procreate 上動手畫出簡單的形狀、色彩和線條，輕鬆創作出獨一無二的溫暖正能量給所愛的人。

在咻咻熊的教學當中，一開始會先要學員想一想這幅插畫是要送給誰，並且思考一下最想要跟對方說的一句話；畫中可將對方的特徵用逗趣的方式畫下。咻咻熊的插畫，一直以來都是希望以暖心畫卡來傳遞正能量，因此在課程中，也是希望能傳遞這樣的理念。

▲▼在下筆前，咻咻熊建議，這幅插畫是要送給誰，並且思考一下最想要跟對方說的一句話。（圖／記者邱倢芯攝）

若是對於畫插畫，或是繪製暖心畫卡有興趣的消費者，不妨可報名本週六(10/19)的活動，與咻咻熊一起傳遞正能量吧！不過要注意的是，一次的The Big Draw Today at Apple課程時間為兩個小時。