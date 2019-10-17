IMB連5季衰退　Q3營收遜於預期...盤後股價跌逾5%

▲IBM周三（16日）盤後發布2019財年第三季度財報。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

IBM周三（16日）盤後發布2019財年第三季度財報，雖然斥資340億美元收購的開源軟體公司紅帽（Red Hat）的銷售增長，但不足以彌補歐洲市場業務量減少的缺口，Q3營收較去年同期下滑3.9%至180.28億美元，遜市場預期，寫下連續5季的營收衰退紀錄。

IBM第三季淨利跌至16.72億美元，相當於每股收益1.87美元，獲利較去年同及大減37.9%。排除特別項目後，每股盈餘為2.68美元，略高於分析師預期的2.67美元。第三季業績憂喜參半，IBM周三盤後股價大跌5.18%至134.75美元。

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Q3期間，IBM雲端服務收入年增11%至50億美元，為獲利表現超出預期的主要推力，而佔營收比重最高的科技服務收入則年減5.6%至67億美元。包括紅帽在內的雲端及認知軟體部門營收為52.8億美元，較去年同期的49.62億美元增長6.4%。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）在財報後的電話會議上表示，全球科技服務部門的營收受到英國、德國等部分低迷的歐洲市場業務量下滑而拖累。不過他也相信，在經歷了一年多的下降後，IBM 2020年的收入將持續增長。除此之外，卡瓦諾對紅帽迄今為止的業績表現感到「非常滿意」，並稱紅帽的銷售成長率較去年宣布收購時的成長率有所提升。

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