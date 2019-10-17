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拉前委員吳杰穎為大巨蛋背書　「一張LINE對話截圖」打臉都發局

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▲▼都發局拉前委員吳杰穎為大巨蛋背書 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲都發局拉前委員吳杰穎為大巨蛋背書 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋通過都審後，爭議未歇。北市議員林亮君17日在工務部門質詢時質疑，都發局都市設計科長林芝羽在14日的都審會提及，前都審委員吳杰穎提供電腦模擬情境二的緊急應變時間為30秒，然而林芝羽的說法並非吳杰穎原意。對此，都發局長黃景茂回應，「沒有錯誤資訊」，不願意發新聞稿澄清。

林亮君詢問，緊急應變時間設定為30秒是誰決定？林芝羽說，是委員會給的資料。林亮君接著播放14日的都審會影片，當時林芝羽在都審會提及，當初吳杰穎委員提供就是30秒，就是委員給的數字。

林亮君追問，吳杰穎有沒有向她提到30秒時間，是否有其他說法？林芝羽才改口說，不要把委員的名字放在前面，不是單獨的委員，相信不是他個人的意見，因為是委員會大家的共識。

林芝羽在追問表示，不應該把個別委員的名字放到前面，「是委員會給我們的名義發出去」，對於講到是吳杰穎的意見，「是我的問題我道歉」，強調她願意道歉。

▲▼都發局拉前委員吳杰穎為大巨蛋背書 。（圖／記者楊亞璇攝）

林亮君接著秀出LINE截圖，吳杰穎曾在6月19日與林芝羽對話，吳杰穎提及，他的用意是30秒是文獻的最低值，但他擔心造成遠雄最後以30秒做設定，強調不能允許遠雄用文獻的最低值設定。

林亮君批評林芝羽，每次講話都不本著事實，這不是吳杰穎委員的意見，都審委員原意被都發局扭曲，她並詢問都發局長黃景茂願不願意發新聞稿澄清？黃景茂稱「不願意」。

林亮君質疑，當時會議上有錯誤資訊，會造成委員錯誤判斷，甚至影響決議結果，都審會怎麼處理？黃景茂堅稱，「沒有錯誤資訊」，會繼續走接下來的程序。

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