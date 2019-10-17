路邊一攤賣空運甜山竹　他興奮問老闆「10顆多少？」嚇傻：真的扯蛋！

請繼續往下閱讀...

▲網友在路邊看見違規擺攤的商家賣著山竹。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

有「水果之后」美名的山竹口感甜美，即使因為果實蠅問題禁止輸入16年，那滋味仍讓愛好者難忘，近期終於盼到台灣重新開放，稀有的數量讓價格飛漲。就有網友分享在馬路邊見到有臨時攤販在賣山竹，他好奇詢問10顆裝一袋怎麼賣？結果聽到要價新台幣1300元，瞬間嚇傻了眼，「刷新我的價格觀了」！

網友15日在PTT發文，表示當時在馬路旁遇見一間路邊攤，擺著剛進來的奇貨水果「山竹」。攤位掛著幾張黃色字版，上頭寫著「超甜山竹」，另外掛了幾面有著山竹美麗圖片的布條，不過完全沒有任何價格資訊。

他忍不住好奇，上前詢問攤販老闆，網袋約10顆裝的多少錢？「1300（元），很甜哦！」男網友瞬間嚇壞了，直呼整個世界改變的太快，徹底刷新了水果價格觀，平均下來1顆山竹就要130元，大約等於一份便當再配手搖飲料，「我知道山竹好吃，但這真的扯蛋價格！」

男網友回憶，好幾年前去過一趟柬埔寨，在世界級的觀光景點吳哥窟向當地攤販買山竹，記得1袋約有1公斤重，才花了美金2塊錢（約新台幣62元）。

▲山竹在台灣市面上量少，價格水漲船高。（圖／翻攝圖庫pxhere）

照片貼處後，網友一面倒喊太離譜，而台灣市場上稀少的數量導致奇貨可居，「這價格有夠神經病」、「現在真的超貴」、「FB好友有在進，一斤賣400（元）」、「貧窮限制了我的想像」、「目前有看到最便宜的一斤399（元）」、「不如加點錢飛過去吃兼旅遊」。

不少網友表示，在東南亞國家山竹吃到爽超划算，「我朋友上個月去越南，超便宜吃一堆」、「之前去峇里島，一袋30塊吃到吐」、「去泰國吃到翻」、「但國外吃超便宜，跟榴槤、椰子水一樣」、「去新加坡餐餐吃個2斤還超便宜」、「峇里島1顆不到10塊，超新鮮。」

本站9月新聞〈家樂福144盒明早搶先開賣 售價曝光〉報導，農委會防檢局放行後，家樂福領先通路將於8日開賣山竹，每盒350克約5到6顆，當日限定價199元，之後售價299元。13日新聞〈好市多也賣「山竹」了！她立刻買一盒壓壓驚：價格太佛了〉報導，Costco標籤上寫明是泰國空運來台，「每盒850公克，約12至14顆，要價529元。」

►生火了！連我媽都用到發光