癡情男邊吃便當邊匯款　心碎了！一張照片洩漏「愛情真相」

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子於網路結識女性網友，進展成情侶後被遊說加入海外投資，由於男子匯款時對投資內容無法解釋而引起行員懷疑並通知警方，經警方發現，女友的照片竟是網路抓圖，苦勸男子可能遇到詐騙，他才終於死心放棄匯款。

▲陳男邊吃便當邊匯款，結果最後竟是遇到詐騙。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣竹北分局於17日中午接獲一起詐騙報案，一名54歲的陳姓男子於交友軟體結識一名女網友，數月來雙方都透過line保持互動並進展交往關係，女網友見陳男放下戒心，便開始介紹境外投資，鼓吹陳男加入一起賺錢。

陳男藉由客服帳號取得匯款帳號，並準備匯款2萬5千元作為第一筆投資基金，只是銀行行員詢問後發覺有疑，提醒陳男可能遭到詐騙，但陳男卻對「愛情」堅信不移，行員才通報警方到場協助。

警方了解，陳男是趁公司午休時間出外匯款，為了怕來不及匯款，還一邊吃便當一邊等候進行，經過陳男同意警方檢視他與女網友的LINE對話，發現該女網友是使用網路下載之美女圖，且陳男對於交往細節等都無法回答，員警警覺陳男恐遭詐騙，不斷苦勸陳男，籲打消念頭，最後陳男才終於接受遇到愛情詐騙，放棄匯款。

竹北警分局呼籲，詐騙手法不離財、色，本案歹徒雖使用「愛情詐騙」老梗，但仍讓寂寞的中年男子深信不疑，此外，「愛情詐騙」均係利用人性弱點，趁人不備而趁機斂財，建議民眾如遇關鍵字「網友」、「海外投資」、「急需匯款」，應即提高警覺，小心求證，若遇有疑義，可撥打內政部警政署「165反詐騙專線」查證。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►開門驚見「小叔與外甥女全裸休眠」 渣男冤喊：我是被動



►「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手 一杯「事後咖啡」結局神逆轉



►路上驚見720輪拖車…還有「神秘超大管狀物」 老司機：10年難見