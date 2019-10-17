批安倍參訪靖國神社　耿爽：日方對侵略歷史的錯誤態度

▲日本東京靖國神社。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

針對日本首相安倍晉三等官員參訪靖國神社，大陸外交部發言人耿爽17日表示，已經向日方提出了嚴正交涉，日方一些政要的做法再次反映了日方對待侵略歷史的錯誤態度，敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

耿爽表示，注意到了日方在靖國神社問題上的有關消極動向，「我要強調的是，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。」

▲ 日本首相安倍晉三。（圖／路透）

日本靖國神社的秋季例行大祭今（17日）登場，沖繩北方擔當相衛藤晟一（Seiichi Eto）當地上午8時許現身參拜，也是2年多來首度有內閣官員參拜靖國神社。首相安倍晉三一如往年沒有現身，以首相的名義供奉名為「真榊」的供品，而厚生勞動相加騰勝信、日本眾議院議長大島理森也同樣供奉「真榊」。

綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，靖國神社把每2年一次的例行大祭視為重要的祭祀活動，衛藤晟一今年4月就曾參加靖國神社的春季大祭，當時他是首相輔佐官，今天更是現身關鍵的秋祭首日，並以「國務大臣 參議院議員衛藤晟一」名義參拜。

靖國神社建於西元1869年6月，位在日本東京都千代田區，供奉日本250萬名戰爭亡靈，包括二戰後被判處觸犯戰爭罪的高階將領。

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