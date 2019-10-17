迎年終超級購物潮　電商提前進入雙11備戰模式

▲電商盛事雙11將至，不只是中國大陸，台灣電商也提早進入備戰狀態。（圖／CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

預熱雙11，東森購物、PChome24h購物、momo購物、蝦皮購物等電商開始進入備戰狀態，除了祭出好康優惠，從各大平台的策略來看，想挑戰業績倍數成長，更重要的是順暢購物體驗，提升接單量、物流配送效能，才有望在這波大檔期交戰中站穩，拚年底前一舉拉高全年交易額。

去年東森購物全通路在雙11單日全通路業績破2億，為了迎接一年一度的電商大促，暖身活動將從11/1起跑，主打天天都有1折商品與千元折價券，滿額還可預搶雙12折價券及iPhone 11。

東森購物網暨草莓網執行長楊俊元曾透露，從4、5月開始便著手進行雙11相關活動規劃，除了商品將聚焦3c、家電、美妝、民生用品等品類，並提早向廠商備貨，考量檔期可能出現流量飆升情形，此次效能將比平時多10倍以上，甚至提早做了系統測試，從各方面來看，樂觀預估今年營收可望成長3倍。

▲東森購物去年雙11業績破2億創開台單日紀錄，東森購物董事長王令麟（右1）特別頒發200萬獎金勉勵員工。（圖／東森購物提供）

▲PChome網路家庭執行長蔡凱文、網家行銷中心副總監鐘紫瑋分享今年網家雙11的策略布局。（圖／記者洪菱鞠攝）

PChome則是將系統乘載的接單量提升至8倍以上，穩定瞬間湧入的流量峰值，並透過大數據運算，智能判斷最佳配送路線以及預測熱銷商品，事先前進配置，希望在檔期內活動金額能較去年翻倍成長。

根據往年雙11消費趨勢，除了3C、家電等高單商品熱賣，PChome在備貨量上也以3C約7 成比例為大宗，不過消費者也會趁機採買衛生紙、日用清潔等快消品囤貨，而這類商品以箱裝載、體積大又不易配送，在配送上是一大考驗，因此像是momo提前打造超級品牌日預演雙11盛況，攜手永豐餘旗下五月花、橘子工坊等品牌，挑戰單日備齊20,000箱衛生紙，並以大數據推算北中南全省各站所配貨量，先為物流配送練兵。

不只是台灣瘋雙11，這波熱潮在新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南以及菲律賓等東南亞國家的熱度也很高，蝦皮購物觀察，2018年雙11單日共計創造了全球1,100萬筆訂單，相較2016年首次舉辦時大幅飆漲24倍。

▲蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，目前平台有95成訂單來自於APP，在各種大小活動推行下，每個月都能觀察到業績成長，其中，相對於自創的「mobile day」9.9購物節，雙11是平台成立前就已經有的網購活動，而順應市場參與這場大規模購物節，資源投入後能帶來多少訂單成長，不只是看行銷費用有多少，活動策略最主要大方向，很多時候是要跟著賣家、市場做搭配，包括人力、系統功能。

▲蝦皮購物將於雙11前夕開放品牌賣家搶先體驗「蝦皮動態」，深化社交購物體驗。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物將「互動」和「社群」做為核心體驗，為因應消費者社群軟體的使用習慣，在今年雙11前夕上線了全新的「蝦皮動態」，進一步強化社交體驗，蝦皮動態已經在泰國、台灣、印尼和越南推出，之後將普及至其他國家，尤其台灣目前將開放第一波品牌賣家包括蝦皮商城、優選賣家搶先試用，未來也將逐步開放給更多用戶。

針對台灣市場的特殊性，馮時欽發現，台灣的電子商務環境起步早，雖然消費者年齡層偏高，但都很習慣上網買東西，這是和東南亞其他國家的最大差別之一，這樣的差異不只影響買家，還有賣家對於策略、市場變動的了解度，舉例來說，在推出賣家工具時，其他地區賣家可能覺得很複雜、不懂如何使用，台灣賣家卻能在1、2天舉很多例子，建議功能怎麼優化，完全展現台灣和東南亞市場的不一樣。