北都首波4頻道斷訊換新面孔！壹電影、壹綜合登場

▲Z頻道17日開始在畫面跑馬，將對北都有線電視停止訊號播送(影／網友提供)



記者陳世昌／台北報導



台北市北都數位有線電視與頻道代理商授權費協商破局，首波「斷訊」已敲定龍祥電影台、Z頻道、JET、國興4頻道，即將斷訊頻道17日已在播出畫面上跑馬，北都也以急件向NCC申請這4個頻道的更換，待NCC核可後進行變更。





▲龍祥時代電影台17日在畫面跑馬將對北都有線電視停止訊號（圖／網友提供）



北都表示，這4個頻道下架後的替代頻道如下，新頻道內容質量均高，原本是需另付費才能收看，將改為基本頻道替換舊頻道。北都這次更換的動作，也讓所謂「萬年不變頻道」出現新局面，台北市有近6萬收視戶可望有新的感受。



北都數位有線電視申請更換頻道



Z頻道->NHK資訊

LS龍祥->壹電影

JET->壹綜合

國興->WaKuWaKu Japan



▲Z頻道17日在畫面跑馬，將對北都有線電視停止訊號（圖／網友提供）



北都表示，另外還有20個頻道的協商仍在進行中，希望爭取共識續播。



北都另外也計算了自104年11月開播到106年12月之間，按「浩鳴」要求的MG15、MG10已付給對方981萬餘元，若按照業界一般正常授權費計算方式(實際戶數6折)，自104年11月開播到108年6月只需要464萬餘元，北都多付了516萬餘元。