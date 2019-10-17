名嘴爆出線當韓副手　李鴻源打槍：我最不適合幹的就是副手

李鴻源（左）今接受媒體專訪，表示不管是國民黨或親民黨都沒有和他接觸，2020這一局他沒興趣。圖為今年8月韓國瑜（右）公布國政顧問團記者會。

圖文／鏡週刊

名嘴陳敏鳳在昨（16）日播出的《鄭知道了》節目上爆料，其實韓國瑜副手早就已經確定，「就是李鴻源」。對此，李鴻源今接受媒體專訪，表示不管是國民黨韓國瑜或親民黨主席宋楚瑜都沒有和他接觸，2020這一局他沒興趣，自認最不適合幹的就是副手。

李鴻源接受《三立新聞網》專訪指出，對於外傳挺韓看板是參選序曲，李鴻源向媒體澄清，是有支持韓的地方人士，專程來新北市泰山家中遊說，要他支持並掛挺韓國瑜看板，李鴻源認為自己是國民黨籍、也支持國民黨候選人，理所當然，同意掛看板、甚至出借自己的名字，只是不放照片，未料引起誤會。

接著李鴻源表示，不管當韓國瑜副手、宋楚瑜副手或是親民黨總統候選人，都是「沒這樣的事」。李鴻源說自己認識韓國瑜，但兩人沒私交，副手說完全是空穴來風，且個性閒不下來，最不適合當副手。

▲李鴻源向媒體澄清，是有支持韓的地方人士，來他新北市泰山家中說，要他支持並掛挺韓國瑜看板。（翻攝自葉毓蘭臉書）

李鴻源也說，韓國瑜如果在2020大選勝出，自己不會主動爭取職位，全靠韓判斷安排。若韓國瑜選前即宣布副手、閣揆人選？李鴻源則表示，有意願在內閣服務，任何位置都可以，行政院長也行。



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