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被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

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▲▼鄭佩芬、李正皓。（圖／翻攝東森新聞）

▲鄭佩芬、李正皓。（圖／翻攝東森新聞）

記者袁茵／台北報導

國民黨中央考核紀律委員會17日開會審議關於2020總統、立委大選的違反黨紀案件，其中通過2個建議開除黨籍案件，分別是草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬。對此，李正皓回應，「這就是現在的國瑜黨，解決不了問題，就解決提出問題的人。」

國民黨考紀會指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，但｢留校察看｣之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊國民黨，近日更以不實的｢換連3.0｣言論詆毀黨及多位黨內同志，「以上兩案將提報中央常會建請同意開除黨籍。」

對於被國民黨考紀會決議開除黨籍，李正皓17日晚間在臉書上發表一篇標題為「韓國瑜的新衣」的文章，「用莫須有的罪名開除我，能挽救韓國瑜的選情嗎？」

李正皓說，「韓國瑜現在就像沒有穿衣服的國王，身邊的每一個人都知道他沒穿衣服，但為了權力、權勢，每個人都選擇沈默，更甚者還會誇讚國王的衣服真漂亮。當國王沒有穿衣服的難堪事實被一個小孩揭開後，惱羞成怒的國王想的竟不是趕緊遮羞，而是選擇懲處指出事實的小孩，荒謬的童話故事在現實生活上演。」

「這就是現在的國瑜黨，解決不了問題，就解決提出問題的人。」李正皓強調，災難不是因為烏鴉叫才來，趕走了烏鴉，災難一樣會到來。未來，他不會離開藍營的光譜，他始終是中華民國派、他始終認為，「開除我的是國瑜黨，而非國民黨。」

最後，李正皓表示，他一樣會繼續當烏鴉，看到哪裡有災難，一樣會熱心的提醒，要丟石頭、要趕走他，「儘管來，因為趕得走烏鴉，但趕不走災難！」

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