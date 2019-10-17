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停飛8個月！「737 MAX」有望解禁　波音透露：目標今年第四季復飛

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▲▼737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網）

▲波音737 MAX 有望解禁，以今年第四季復飛為目標。（圖／翻攝美國波音公司官網）

記者賴文萱／台北報導

波音 737 MAX客機過去在5個月內接連發生印尼獅子航空、衣索比亞航空2起重大空難，安全性引發外界疑慮，各國自今年3月起紛紛下達禁飛令。波音公司今（17）日在台北舉辦2019航空市場展望說明會，透露目前正積極進行 737 MAX 軟、硬體更新及相關人員培訓，目標今年第四季復飛，但確切復飛時間表仍需待各國主管機關決定。

由於 737 MAX 被爆出潛藏的安全缺陷，多國自今年3月底停飛，目前全數374架系列客機仍是停飛狀態。波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯指出，737 MAX 造成重大空難事故，對波音是相當大的衝擊，對於造成的傷亡感到遺憾。目前波音非常努力，希望能讓 737 MAX 盡快恢復營運跟飛行，也積極跟全球主管機關密切合作。

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▲▼波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯預測，未來20年內，東北亞將需要1,420架新飛機，總價值約3,150億美元。（圖／波音提供）

▲波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯今在台北主持2019航空市場展望說明會，提到737 MAX 以今年第四季復飛為目標，但確切時間表仍待主管機關決定。（圖／記者賴文萱攝）

目前 737 MAX 在硬體、軟體部分都已經有更新，後續也將對相關人員作培訓，波音以今年第四季能復飛為目標來努力，但確切時間表仍要由主管機關來決定。

另外，東北亞民航市場呈現穩定成長，每年成長率近2%，由於透過台灣往來國際間的旅客數量持續成長，加上航空公司機隊汰舊換新的需求，波音預測，未來20年內東北亞將需要1,420架新飛機，總價值約3,150億美元（約合台幣9.67兆）。

廷賽斯指出，法規的鬆綁與開放的天空，持續在此一區域扮演重要的角色，也從台灣外部創造更多的空中交通成長。也因為如此，諸如長榮航空與中華航空等航空業者，過去幾年內也持續更新其廣體客機機隊。事實上，未來20年內東北亞市場的所有新飛機交付，有超過7成是用來汰舊換新。

東北亞區域未來20年內需要的1,420架新飛機中，有超過4成將是效能更為優越且燃油效率更高的廣體飛機，例如波音的787-10夢想飛機與777。

▲▼波音商用飛機集團行銷副總裁蘭迪•廷賽斯預測，未來20年內，東北亞將需要1,420架新飛機，總價值約3,150億美元。（圖／波音提供）

▲廷賽斯預測，未來20年內，東北亞將需要1,420架新飛機，總價值約3,150億美元。（圖／波音提供）

廷賽斯說，隨著東南亞與中國等新興市場的快速發展，交通流量的轉型與變化正在亞洲進行中。這個區域內的許多航空公司，譬如長榮航空，都選用787-10來執飛亞洲航線，原因是這款飛機可以在密集的航線上載運更多的運能，且效率更高也更容易獲利。

根據波音預測，未來20年內亞洲區間內的空中交通流量，將佔整個東北亞7成以上的客運總量。廷賽斯認為，這主要受惠於這個區域內偏好旅遊的龐大中產階級，以及隨後市場對新廣體飛機的需求。

▲波音（Boeing）737 Max飛機。（圖／路透社）

▲2014年起，波音獲取全球68%的廣體民航機訂單，同時在全球各地交付了63%的所有廣體民航機。（圖／路透社）

從2014年起，波音已獲取全球68%的廣體民航機訂單，同時也在全球各地交付了63%的所有廣體民航機，其中包括廣體貨機。除了民航機，波音同時也預測全球未來20年內，民航業的服務市場商機將達到9.1兆美元（約合台幣279.4兆）規模。

這其中，亞太地區將佔近四成的商機，相當於3.5兆美元（約合台幣107.5兆）的需求。在東北亞區域，波音預測航空公司在民航服務的相關支出，將達到4,700億美元（約合台幣14.43兆）。

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