意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

為了提升國人的保障意識，南山人壽表示，公司致力多元商品開發創新、提倡推廣A&H（意外及醫療險）商品，更與知名音樂製作人兼創作者「深白色二人組」合作，創作南山A&H之歌「活力洋溢」，希望透過輕鬆活潑的音樂傳達樂活意象，把「多動多健康」印象傳遞出去，提醒民眾注意自身健康，並及早進行保障規劃。

南山人壽表示，近年積極推動A&H等保障型商品，根據壽險公會統計，今年1至8月新契約保費收入（FYP），南山人壽個人險A&H新契約保費為45億元，而整體業界同期間個人險A&H新契約保費為249億元。南山人壽市佔率達18%，居業界第一。

南山人壽17日宣布，推出全新A&H之歌「活力洋溢」，邀請「深白色二人組」操刀譜曲，深白色二人組過去曾製作許多知名藝人歌曲，如張惠妹、孫燕姿等。此次與南山合作歷時3個多月，製作推出這支溫馨輕快又琅琅上口的歌曲，透過輕快的歌曲演繹，提醒民眾應加強保障規劃，讓南山人壽A&H的品牌形象，以及樂活的精神深植於每一個人心中。

南山人壽表示，南山A&H之歌「活力洋溢」宣傳影片，將同步在南山人壽官方YouTube頻道、官方臉書粉絲團「南山，南得好靠山」等網路平台播放。這首歌曲主要是傳遞南山人壽從客戶角度出發，不斷研發更多族群需求的保險商品，提供完善的A&H商品，提醒民眾要趁年輕身體健康時，及早做好完善的醫療規劃，同時運用創新科技，協助管理健康，讓民眾了解其實Hold住健康一點也不難。

除了在A&H商品銷售傳出捷報外，南山人壽近年推出多元創新的A&H商品，依保發中心公布數據指出，2019年上半年，南山人壽在長照險的FYP（新契約保費）約9億元，市占高達90%；另近年來響應金管會鼓勵保險公司研發與推廣「外溢保單」，「南山人壽樂健康祥定期健康保險」健檢型外溢保單每兩年提供保戶一次健檢，依保戶健檢後的體況，保額最多可增加20%。

南山人壽指出，外溢保單從去年11月推出至今年8月底，已銷售1.8萬張保單，保費累積約新台幣8千多萬元，其中有1.3萬張是於今年1至8月銷售，是外溢保單今年的銷售件數冠軍。

南山人壽表示，未來將持續配合主管機關政策推動方向，除了持續強化保障型及高齡化商品開發，提供完善的保障內容，另透過提供健康相關服務整合落實「健康促進」的理念，鼓勵民眾做好健康管理，時常關注自身健康，享受樂活人生。