連槓帶動買氣夯！公益彩券今年銷售額　挑戰歷史第3高

▲ 投注站。（圖／記者郭世賢攝）

記者吳靜君／台北報導

今年有開出單注獎金20.47億元，且大樂透、威力彩還在累積大獎當中，帶動彩券買氣夯，財政部今（17）日公布公益彩券銷售情形，今年前9月銷售金額為964億元，全年可突破今年目標1181億元，可成為歷史第4高成績，甚至有機會突破1200億元，挑戰歷史第3高。

根據財政部統計，今年前9月的銷售金額已經達到了964億元，較去年同期的922億元，增加了41.52億元（年增率4.5%）、盈餘為209.35億元，增加9.03億元，增加9.03億元（年增率4.31%）。近五年的銷售情形來看，去（107）年的銷售金額為1140億元、106年銷售金額為1210億元、105年的銷售金額為1172億元、104年的銷售金額為1172億元以及103年的1366億元。

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過去的紀錄顯示，102年的銷售金額為1381億元，創歷史最高；103年是1366億元，歷史次高；106年則是1210億元歷史第3高，若依據今年買氣來看，剩下3個月的買氣力道來說，不僅可以突破今年的目標1181億元，甚至再突破1200億元，就有機會挑戰歷史第3高成績。

財政部官員分析，因為103年有開三次大獎，包含頭獎分別30.3億元以及28.7億元，所以103年創下不錯的成績；今年有一次大獎為20.47億元，而且現在大樂透、威力彩也在累積當中，以大樂透10月15日頭獎未開出，已經連連23摃，頭獎累積金額預估為上看7.7億元，如1注獨得，為今年最高單注獎金，加上台彩一些促銷活動，也可替買氣增溫，所以彩券今年的銷售成績值得期待。

因為財政部也宣布，民眾買彩券、運彩和買統一發票，中獎獎金課稅門檻從2000元提高為5000元，同樣可刺激公益彩券的買氣。財政部官員回應，因為課稅門檻調高是從12月1日開始實施，確實有些刮刮樂可以等到12月後再兌獎，但是民眾要真的有省到稅才可望反應，所以調整稅率對買氣的影響，可以再持續觀察。

財政部表示，公益彩券的核心價值再挹注社會福利財源以及促進弱勢族造就就業機會，至民國88年底發行以來，至今年9月底止，累計的盈餘為4603億元。