高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

記者許宥孺、賴君欣／高雄報導

高雄市17日下午驚傳人倫悲劇，一名36歲李姓男子疑似與63歲母親爭吵，竟失控拿剪刀往母親胸口及腰部狂刺，母親當場倒地不起。警方獲報後趕抵現場，發現男子母親倒臥住家2樓血泊中，且已無生命跡象，而男子情緒平靜，警方立即將他壓制，並帶回警局，小港分局17日下午將李嫌依殺人罪嫌移送法辦。

▲高雄人倫悲劇，兒子持刀刺死母親。（圖／記者賴君欣攝）

▲小港發生一起子殺母命案。（圖／記者賴君欣攝）

警方表示，李嫌持剪刀刺傷母親後，主動將事發經過告訴媒體，再透由媒體告知警方，警方獲報後趕往李嫌住家，李嫌開門時看起來情緒相當穩定，主動坦承弒母，而李母倒臥在2樓主臥室，到場救護人員判定已無呼吸心跳。

▲小港發生一起子殺母命案，家屬到場十分悲痛。（圖／記者賴君欣攝）

警方初步了解，李嫌長期情緒不穩、有家暴前科，因家庭管教問題，今日一時衝動才犯下殺母之罪，李母身上的刀傷穿刺傷多集中於腰部和胸部。

據了解，李母曾申請保護令，然而保護令效期過後，李嫌再度搬回家住，而近期李母再度申請保護令，警方已核發中，沒想到卻已發生人倫悲劇。

▲殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣翻攝）

社會局表示，此案為家防中心、衛生局處理中個案，過往通報均為口角衝突，105年曾獲核發保護令已到期，今年9月再聲請通常保護令，目前法院審理中，原本明天就要訪視，沒想到卻發生憾事。

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