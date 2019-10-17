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假催帳真挪用！超級業務6年私吞貨款9千萬　投資礦產慘賠

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▲保險，保單，業務員，保險業務員，保障。（圖／pixabay）

▲公司挖角超級業務員拓展市場，卻遭侵吞貨款9千多萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓超級業務員長年經營大陸人脈，被某車用影音設備看中挖角，沒想到他卻利用公司的信任，自己在海外私設公司作為買賣中盤，原本想從中抽佣，後來直接把貨款挪去投資礦產，結果失利慘賠，直到公司發現時，已有9千多萬元貨款遭私吞，台北地檢署調查後，依業務侵占等罪起訴林男。

據了解，林男因為長期駐地大陸深圳，在當地商界活躍，台灣的1間車用影音設備業者為拓展兩岸市場，因此重金禮聘林男擔任駐點業務，並且採用林男建議，透過美國、香港的境外公司做交易，既可盡早收取貨款，也能省去兩岸直接交易的麻煩。

▲辦公室,員工,營業員,業務,上班族,工作,上班（圖／取自librestock）

▲林男把應收貨款拿去投資失利，沒辦法還錢，因此主動坦承挪用。（示意圖／取自librestock）

但是林男的公司查帳發現，從2009年到2015年間，常有應收貨款遭拖欠，而且情況越來越嚴重，不斷發函向深圳買家確認，得到的回復是，早已付款給境外公司，林男發現紙包不住火，主動說出自己挪用貨款。

檢方調查，原來林男過去幾年經手的交易，所透過的2間海外公司都是林男私自設立，林男原本只是想趁機從中賺取9%到15%的差價，但是因為聽說大陸礦產有利可圖，因此開始挪用貨款去投資，只是最後慘賠收場，無法償還公司貨款，檢察官調查後依法將林男起訴。

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