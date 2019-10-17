飯裡有頭髮！外送員威脅給「負評」...敲詐商家1.3萬得逞

▲ 金男自己開小吃店，沒想到被外送員敲詐1.3萬元。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

外送員想賺得多就得靠勤勞多跑，但大陸竟傳出有外送員因為熟悉平台規定，竟利用店家害怕收到「負評」的心態，在飯裡丟頭髮，趁機向店家勒索3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）得逞。

據《澎湃新聞》報導，事件發生在8月31日，這名周姓外送員假裝是消費者，在晚上9點連續下3單，而後在晚間11時取消訂單，並向店家老闆金男告知菜裡面有頭髮，隨後附上照片。當時老闆得知後，立刻向周男道歉，並同意馬上退款。

第二天周姓外送員主動傳訊息給金男，討論賠償相關問題，當時金男妥協表示，「你要甚麼好處，不要讓我開不了店就行」，沒想到周姓外送員竟然獅子大開口，「每天給我發100塊錢（人民幣，下同）紅包就行」，一年共賠款36500元，如不照做，就要投訴到金男倒店。

由於大陸外賣平台有規定，一天若被消費者給3次負評，該店家就會被下架。金男因為擔心收到差評被迫關店，於是當下先轉了3000元給對方，請他撤銷負評投訴。

▲ 周男主動找上店家，成功敲詐1.3萬元。（圖／翻攝自澎湃新聞）

沒想到1個月後，周男竟然又前來索取賠償，但這次金男學聰明，要求當面交錢，隨後面交當天，金男直接抓住嫌犯，並報警逮人。結果調查後才發現，原來對方是一名外送員，因為熟悉外送平台的規則，才會動起勒索的歪腦筋。值得一提的是，金男當下其實有向平台回報問題，結果工作人員聲稱無法更改規定，要求金男私下解決問題。

目前周男已被警方依敲詐勒索罪拘留。這起事件曝光後，許多網友譴責他的惡劣行為，也質疑平台的處理方式有問題，「真是活該被抓」、「竟然還來騙第二次」、「太傻了」、「以後天天可以作夢」、「如果平台處理妥當，或許就不會被騙了」、「每天都有很多訂單，可能很難處理吧。」

