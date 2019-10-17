2個半月激戰小女友15回致懷孕！少女媽氣炸　他賠1萬5獲緩刑

▲台中一名19歲陳姓男子明知女友尚未發展成熟，2個半月內還與她發生了15次性關係。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

台中一名19歲陳姓男子與14歲少女小花（化名）交往後，明知少女還未發展成熟，為滿足自身性慾，在2個半月內與小花發生關係15次，還讓她懷孕。小花媽媽在得知後氣得向陳男提告，台中地院依妨害性自主罪判陳男1年4個月有期徒刑，緩刑參年，需接受法治教育4場，並付保護管束。

據判決，陳男與小花2018年11月認識後，隔年2月開始交往成為男女朋友。交往時陳男明知小花對性自主的判斷能力還尚未成熟，但還是與她發生關係，第一次是在台中東勢區一汽車旅館內，後續14次皆是在陳男住處的房間，2人在2個半月內一共密集發生15次性關係。

小花的媽媽5月發現女兒懷有身孕後，便陪同前往醫院做引產手術。醫院見小美還未成年所以依法通報警方，再由小美媽媽向台中婦幼警察隊報案，對陳男提告。

法院審理時陳男均坦承犯行，表示發生關係當下都有經小美同意，但仍對自己的疏忽感到抱歉，事後雖未獲小美媽媽原諒，但雙方已經以1萬5千元達成和解。

台中地院審後認為，陳男明知小美為14歲以上未滿16歲的少女，對性自主能力及判斷能力都上未成熟，還與她發生關係實在不應該，但考量他們當時是男女朋友關係，且陳男犯後也承認犯行，最後依妨害性自主罪判他1年4個月有期徒刑，緩刑參年，需接受法治教育4場，並付保護管束。

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