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開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

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▲▼鄭佩芬表示，半年就從北農總經理跳到選總統，這些人怎麼會看得起他。（圖／翻攝自youtube）

▲名嘴鄭佩芬。（圖／翻攝自youtube）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中央考核紀律委員會於17日上午審議違反黨紀案件，包括李正皓及爆料國民黨啟動「換連3.0」的資深媒體人鄭佩芬，兩案將提報中央常會建請同意開除黨籍。

考紀會表示，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，但以「留校察看」繼續觀察，之後他仍繼續以不實言論造謠汙衊高雄市長韓國瑜與藍營立委參選人。

另外，鄭佩芬日前在政論節目上爆料，國民黨將啟動換連3.0，就是在2004年總統大選時，時任台北市長馬英九沒有全力支持黨內候選人連戰，因為馬幕僚那時認為，如果讓連戰當選，連任就當8年，然後副手宋楚瑜接著再當8年，輪到馬英九能選時就已經老了，這樣16年就過去了，「所以連戰選不上，陳水扁頂多再做4年，2008年就是馬英九」。

鄭佩芬指出，這就是國民黨這些大咖，包括吳敦義為什麼不去大力幫韓國瑜助選的原因，就是存著這樣的想法，一切都是為了要卡位2024做備戰。對此，核紀律委員會指出，鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊本黨，近日更以不實的「換連3.0」言論詆毀國民黨黨及多位黨內人士。

▲▼鄭佩芬、李正皓。（圖／翻攝東森新聞）

▲鄭佩芬、李正皓。（合成圖／翻攝東森新聞）

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