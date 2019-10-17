捕蜂捉蛇回歸專業　林美燕：回歸沒到位！

▲台南市議員林美燕指出，捕蜂捉蛇回歸專業，但業務卻沒有到位。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

「過去通報捕蜂捉蛇10分鐘到，現在要等6小時！」，台南市議員林美燕在農業局業務報告質詢時，提出有里長通報捕蜂案件，等了6小時，卻還等無人，且工作報告沒記載捕蜂捉蛇相關業務紀錄，反而消防局還是有執勤紀錄，質疑回歸沒到位。



林美燕議員表示，有里長2019年8月28日上午就向1999通報路上滿地蜜蜂，等到下午2時才回電，向里長表示目前辦公室僅有1人，需到下午6時才能從永康到南區。中間等待時間因為位於住宅區，人車來來去去，至少有一位民眾遭到螫傷，才所幸無大礙。



林美燕表示，台南市捕蜂抓蛇業務，由消防局分兩階段回歸農業局職掌，其中，捕蜂部分去年4月已回歸農業局職掌，公開照標，發包給廣力企業社處理，而捉蛇部分，今年2月協調後，由農業局簽核動用第二預備金，農業局於今年7月才試辦，但林美燕議員批評，在農業局工作報告及預算書內完全沒有完整記載說明。



林美燕議員舉出，新北市自2018年1月1日為捕蜂抓蛇業務特別成立「動物救援指揮中心」統籌案件管理，並備齊各式裝備，且除可通報1999，動保處還首創「LINE報案平台」，讓民眾即時通報，林美燕還點出，除人力問題外，捕蜂捉蛇人員排班問題，建議加派人力，增加駐點，否則無法及時應付民眾需求。



另外，林美燕也提及，台南市農路綿密，卻因受限每年的預算，導致修繕長度不到百公里，農民對於老舊失修的農路整修常常遙遙無期，恐有安全疑慮，建議局長編足預算。