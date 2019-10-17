夢到阿嬤噎到！她整夜不安...隔日急call關心「嚇壞噴髒話」：超扯的

▲阿嬤示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人都有作過「預知夢」的經驗，若是不太值得開心的內容，醒來多多少少都會有點在意。一名女網友日前就夢到阿嬤噎到了，夢境真實到讓她失眠，沒想到隔天打電話關心時更是讓她嚇到噴髒話，網友們看完也表示很毛。

一名女網友今（17日）在臉書「靈異公社」分享一則令她毛骨悚然的故事，只見她在對話中娓娓道來，她昨天晚上夢到阿婆（嬤）吃東西噎住，但當時身邊竟無人出手相救，「還是我在夢裡知道她噎住然後救她。」

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她表示，阿婆隨後把東西吐出來後，她還用客家話跟對方說「還好是我救了妳，不然我就沒阿婆了。」雖然只是夢境，但原PO越想越不對勁，整晚都睡不好。

原PO隔天打電話給媽媽告知此事，媽媽也叫她打電話給其他親戚，請他們留意一下。她隨後打給最小的姑姑，姑姑也趕緊打電話給阿婆確認；結果阿婆當時正在台北弄頭髮，還表示剛好有人送她一盒麻糬，嚇得姑姑連忙交代她不要吃。

▲ 原PO夢到阿婆噎到沒人救 。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO認為此夢在某種程度上也算是預知夢，直喊太扯，貼文一出也引來網友討論。有人表示有類似經驗，「有夢過，都會提點一下預防」、「夢到我的名牌包不見了，隔天還真的遭小偷」、「頭皮發麻」、「夢過好幾次，部分真實部分故事」。

不過也有人認為參考就好，「日有所思吧！從來不會當真」、「我夢到我每個月6號都要預支薪水」、「常夢到殭屍，希望不要有應驗的一天」。

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