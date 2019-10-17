中美貿易磋商最終目標　陸商務部：停止貿易戰、取消全部加徵關稅

▲商務部發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）



記者劉亭／綜合報導

中美貿易協定已完成第一階段，美國總統川普日前表示，中國將每年採購高達400億至500億美元的農產品。中國商務部發言人高峰今（17）日於記者會上透露，將依據第一階段協議增加訂購美國農產品。

高峰表示，中方對中美經貿磋商的立場、原則和目標從來沒有發生變化，雙方磋商最終的目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅，這有利於中國、美國與全世界，「我們希望雙方繼續共同努力推動談判，儘早達成階段性協議，並在取消關稅問題上取得新的進展」。

根據初步掌握訊息，今年以來中國企業根據國內市場需求，按照市場化原則，自美進口了一定數量的農產品，包括大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。

近期在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商中，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠高效建設性討論，取得了實質性進展。高峰也表示，第一階段協議中，包括中方將根據國內需要，按照市場化原則，增加自美農產品訂購，以及美方將為此創造良好條件。

中美雙方在第13回高級別磋商結束後，一直通過各種方式保持密切溝通，雙方經貿團隊正就第一階段協議的具體文本加緊磋商，在堅持評等對待、互利共贏的基礎上，盡力爭取達成共識，雙方同時也在就下階段工作安排進行具體討論。