影／一低頭就會卡住！陝西小學課桌裝「矯正神器」...網友吵翻天

記者邱茀濱／綜合報導

現在有許多成年人都因脊椎問題困擾不已，但大陸陝西有一所小學的家長們，為了讓孩子在書寫時姿勢端正，討論過後決定團購「矯正神器」放在課桌上。消息一出後，引發網友正反論戰，有的人認為「挺好的，支持」；不過有的網友則表示「感覺怪怪的，孩子不是病人」。

▲大陸小學生課桌裝「矯正神器」，網友吵翻天。（圖／翻攝澎湃視截圖，下同）



綜合陸媒報導，該校的二年級一個班級上，家長們為了不讓孩子們寫作業時坐姿不正，或者是趴在桌子上，之後和老師們討論，又通過家委會商量後，決定統一購買，在70幾個學生的課桌上裝了「書寫矯正器」。

一位家長表示，孩子老是趴在桌上寫作業，主要原因就是怕坐姿不良導致近視，目前也裝了10天左右，同學也都不太排斥，而讀書的姿勢似乎也有所改善。此外，家長還透露，這個矯正器要價人民幣70元（約新台幣300元）。

對此，有一派網友認為應該要推廣，留言指出「這個對於矯正孩子坐姿挺好的，還可以預防近視防止駝背」、「這波操作近視眼都少了」、「不錯啊！為啥實驗小學不裝呢」、「貼心舉措，這才是真心為孩子著想」、「挺好的，我大學，因為坐姿不正，現在腰肌勞損」、「希望孩子學校也能弄個」。

不過，也有部分網友留言表示，「能想像脖子掛在上面生無可戀的樣子」、「培養機器嗎？」、「不好，太粗暴了，孩子心裡會有陰影，產生幻覺，老覺得有東西在前邊攔著」、「感覺怪怪的」、「像養殖場一樣」、「看起來像坐牢一樣，真的好嗎」。

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