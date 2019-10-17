快訊／日發烈風警報！浣熊颱風可能快生成　周末帶水氣「2地區」雨增多

▲日發烈風警報，浣熊颱風可能快生成。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

記者賴文萱／台北報導

今年第20號颱風浣熊可能形成！天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這兩天一直提到的菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，發展比預期好，日本氣象廳已發布烈風警報，代表「浣熊」颱風可能就快誕生。雖然未來撲向台灣機率很低，但會帶來大量水氣，配合東北風，周末東北部、東部地區容易下雨。

請繼續往下閱讀...

▲浣熊颱風可能生成，周末配合東北風，東北部、東部水氣增多，容易下雨。（圖／日本氣象廳）



台灣颱風論壇分析，雖然日本氣象廳已發烈風警報，但該熱帶低壓能不能真正成為颱風，還是要看明後天的發展，預計周末會來到台灣東南方，遭遇冷冷的東北風後，能不能撐過考驗生存下來還要觀察。



對台灣來說，雖然熱帶低壓撲過來機率很低，但會帶來大量水氣，配合東北風，東北部、東部，週末容易下雨。特別是目前預報來看，無論是否成颱，周末滯留在台灣東南邊的機率很高，如此一定會拉長東北部、東部的下雨時間，未來要再密切觀察。

▲浣熊颱風有機會生成，周末會有間歇水氣進來。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，日本氣象廳發布烈風警報，預估明天下午到後天早上這段時間，該熱帶性低氣壓強度有比早上稍增強，浣熊颱風生成機率也提高，但生成的話，因為周六將移動到呂宋島，因此也會一下子就弱掉了。

至於周六、日雨勢影響，主要取決於其系統的位置、強度以及帶來的水氣多不多。若水氣有發展起來，加上在東北風環境下，迎風面基隆北海岸、宜蘭雨會稍多，花東、恆春半島降雨機率也會提高，有局部短暫雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇則指出，仍要密切觀察熱帶低壓未來的變化，即使直接威脅台灣機會低，也仍是周末雨勢大小最關鍵的變數。