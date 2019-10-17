華聞快遞／借力「一帶一路」！山東前三季度外貿進出口達1.49萬億元人民幣

▲崇左是中國邊境口岸最多的城市。（圖／翻攝自中新網）

《山東》：借力「一帶一路」！山東前三季度外貿進出口達1.49萬億元人民幣

山東省人民政府17日通報，2019年前三季度，山東省貨物貿易進出口達1.49萬億元人民幣，比去年同期增長6.4%，對「一帶一路」沿線國家進出口增長15.5%。（中新網）

《廣西》：崇左：「末梢」走向中國—東盟開放合作前沿

擁有5個大陸一類口岸、2個二類口岸，14個邊貿互市點的崇左，是中國邊境口岸最多的城市，也是西部陸海新通道重要物流節點城市，更面向東盟開放合作的前沿。（中新網）

《上海》：浦東打造世界級高端產業集群

上海市經信委與浦東新區16日簽署《支持浦東新區改革開放再出發實現新時代產業高品質發展戰略合作協定》，共同在浦東打造中國芯、創新藥、智慧造、未來車、數據港、藍天夢等六大硬核產業集群，突破一批關鍵核心技術，落地一批重大創新項目。（新華網）

《海南》：三亞啟動首屆崖州灣科技創新創業大賽

2019首屆三亞崖州灣科技創新創業大賽17日正式啟動。該賽事設置了上海、武漢、青島、深圳、創投和管道五個分站賽，提供總額1100萬元人民幣的豐厚獎金，單個項目最高獲獎獎金可達100萬元人民幣。（中新網）

▲三亞啟動首屆崖州灣科技創新創業大賽。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：今年上半年消費扶貧總額57億餘元人民幣

北京消費扶貧總額2019年上半年達到57億餘元人民幣，其中雙創中心線上、線下、大宗採購突破3億元人民幣，採購人數超20萬人次、網路關注度超200萬。（中新網）

《貴州》：第六屆中國物流（都勻）國際峰會開幕

以「暢通、創新、融合，構建城鄉高效配送體系」為主題的第六屆中國物流（都勻）國際峰會和以「整合全產業鏈物流資源，推動城市物流高品質發展」為主題的第十一屆城市物流發展大會日前同期在貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市舉行。（中新網）

《寧夏》：銀川：打造可複製可推廣的「全球樣板」模式

以「文明推動發展、智慧點亮未來」為主題的2019全球（銀川）智能城市峰會17日在銀川舉辦。來自全球各地的政府官員、學界精英等800余人出席會議，共話智慧城市建設未來，共謀智慧城市發展新機遇。（中新網）

《重慶》：兩岸企業家共商5G時代合作機遇

第十一屆「重慶台灣周」日前舉辦。來自海峽兩岸260餘名資訊通信領域企業家代表齊聚一堂，以「5G新引擎 聚焦新合作——5G助力兩岸經濟持續健康發展」為主題，共同探討兩岸資訊通信領域合作發展新機遇。（新華社）

▼第六屆中國物流（都勻）國際峰會開幕。（圖／翻攝自中新網）