川普致土國總統信曝光！警告「別當硬漢、別蠢了」　網諷：這封很好懂

▲ 川普寄給土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）的信曝光後，引起許多民主黨人士痛罵。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

土耳其自9日進攻敘利亞北部的庫德族民兵後，雙方傷亡逾百人。沒想到，美國總統川普一封寄給土國總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的「調停信」16日曝光，只是文字深具川普口吻風格，文末甚至使用「別當硬漢，別蠢了」、「我晚點會打給你」等直白字眼，震驚美國政壇和社會，許多人更嘲諷表示，「相較於平常文謅謅的文件，這封很好懂。」

根據CNBC報導，當初《福斯財經網》（Fox Business Network）第一個獲得文件時，還特地向白宮官員再三證實，因為文件一開頭便表示，「讓我們一起努力吧！你不想對屠殺成千上萬的人負責，我也不想負起破壞土耳其經濟的責任－但我會的。」

▼ 川普寄給土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）的信曝光。（圖／路透）

接下來，他軟硬兼施地勸戒艾爾段，更於文末坦白地表示，「如果你以正確和人道的方式處理這件事，歷史會對你有利，但如果沒有好事發生，它將永遠視你為惡魔。別當硬漢了。別蠢了！我晚點再打給你。」值得一提的是，針對土耳其開戰一事，川普先前接受採訪時還表示，他沒有允許土國進攻庫德族，而且還寫了一封「非常有力的警告信」給對方。

據悉，這封信是在土耳其和庫德族開戰當天所寄出，只是文內使用的文字和標點符號，極具川普在推特上的發言風格，這封信也在曝光後，引起許多民主黨人士一連串的罵聲。

根據美國「財經內幕網（Business Insider）報導，民主黨眾議員穆爾頓（Seth Moulton）抨擊川普，這封信非常可悲，不知如何說起，連中學中等程度的學生都能寫出更有用的信，完全向全世界展現自己不會和外國領袖談判。

此外，許多網友看到信件內容後，也非常訝異地表示，「我以為是惡作劇，沒想到是真的」、「他精神肯定有問題」、「我發現跟我6歲女兒寫的信很像」、「他竟然使用三年級的詞彙，寫信給世界領袖，歐巴馬的信各方面都是優秀的」、「我見證了歷史的一刻。」

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