新北貢寮鮑魚九孔養顏美容　吃了皮膚幼綿綿！侯友宜喊讚

▲ 侯Sir出任務！貢寮行銷鮑魚、九孔。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

秋深冬初，鮑魚、九孔進入收成期，新北市長侯友宜17日特別前往貢寮行銷「貢寮鮑」及九孔。他來到養殖池邊，手握水管，餵鮑魚、九孔吃海菜；侯友宜說，每個都活跳跳的，現撈現吃最甜美最好吃，記得到貢寮吃鮑魚、九孔，讚讚讚！

新北海鮮中，大家也許只記得萬里蟹，市長侯友宜要大家，不要忘了，新北市還有更好吃的貢寮鮑及九孔。侯友宜說，現在吃鮑魚、九孔正是時候，Q甜、顧眼睛，還可以養生，非常好入口，尤其是女性朋友最喜歡吃九孔、鮑魚，因為已經有人說可以養顏美容，會讓皮膚幼綿綿、越來越美。

▲ 侯Sir出任務，手握水管，餵鮑魚、九孔吃海菜。

在貢寮養殖戶帶領下，侯友宜來到養殖鮑魚及九孔的池塘邊，看著活跳跳的鮑魚、九孔，他也學著餵食這些海中尤物。侯友宜接受媒體訪聯時說，我剛剛到養殖池塘旁邊，水都非常的清澈，現撈現吃最甜美最好吃」；他強力推薦到貢寮吃鮑魚、九孔，「尚青尚好呷，讚啦！

農業局指出，貢寮鮑日前因大陸鮑魚傾銷，導致滯銷價跌，經新北市政府與農委會協助，年初收成的貢寮鮑一銷而空，養殖戶也順利投放新苗，預計11月進入盛產期。市長侯友宜今天特別到貢寮了解養殖情形，品嚐貢寮鮑美味，以行動支持在地養殖業，並呼籲大眾多支持在地優質水產品。

鮑魚合作社理事主席吳勝福表示，在政府大力協助下，貢寮鮑的採購量已顯著增加，產地價格也相對提升，養殖戶正在迎接11月產季的到來。

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▲ 農業局長李玟關心貢寮鮑行銷。

▲ 貢寮鮑產季即將到來，歡迎大家選購在地優質水產品。