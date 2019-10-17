10秒內3次！灰衣變態男尾隨正妹進大樓　趁轉身狂聞她下體

實習記者賴韻如／綜合報導



近日國外一段監視器畫面在網路上瘋傳！一名男子尾隨著一名長髮妹進到大樓內，卻趁著女子轉身不注意時，立刻「弓箭步」蹲下，狂聞該名女子私處，短短10秒內就聞了3次，等到被發現後還不慌不忙的離開，誇張行徑讓不少網友看了相當傻眼。

馬來西亞的臉書粉專「Viral.my-ORIGINAL」近日上傳了一則影片，影片看起來是一棟大樓的監視器畫面，當時這名身穿黑色連身褲、白色小外套的中分年輕女子，進了大門後先是按了電梯準備上樓，而一名穿著灰衣、花短褲的平頭男隨後也跟著進門，並站在女子後方等候電梯。沒想到才過幾秒，女子轉身到櫃台查看信件時，灰衣男先是迅速環顧四周，確認沒人後便立刻呈現「弓箭步」蹲下靠近女子的私處狂吸。

▲▼變態男趁女子不注意時蹲下狂聞她下體。（圖／翻攝自YouTube／Viral.my-ORIGINAL）



正在專心翻閱信件的女子完全沒有發現自己已被騷擾，男子也得寸進尺，再度蹲下偷聞，短短10秒內就聞了3次，結果就在最後一次時不小心靠得太近，女子立刻發現異狀、回頭查看，沒想到男子被抓包後竟裝的若無其事，假裝滑手機走出大樓的大門。

▲變態男被發現後若無其事走出大門。（圖／翻攝自YouTube／Viral.my-ORIGINAL）



這段長達28秒的影片曝光後，立即引起網友熱烈討論，大家紛紛留言，「學小狗狂嗅？」、「真的是單身....狗」、「無可救藥的變態」、「超誇張又恐怖」、「話說，他的膝蓋還真有力」、「變態AV看太多了」、「有夠變態的...」、「忽然間，很想放屁」、「太噁心了啦！」

