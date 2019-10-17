韓國瑜轟高鐵南延是「盲腸線」　林佳龍超酸反嗆這樣說

▲林佳龍17日出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部9月底拍板高鐵南延選定「左營案」，延伸至屏東六塊厝，國民黨總統參選人韓國瑜今日卻批，如果他當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」，他不同意也不會承認。交通部長林佳龍對此回應，不要單獨看高鐵南延，要推動的是西部高鐵、東部快鐵，能夠串聯6小時環島，不要見樹不見林，競選國家領導人更應該提出對台灣鐵道的願景及作法。

林佳龍表示出席「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」會後離席，面對媒體包夾詢問韓說左營案是「盲腸線」，原本微笑不願多談，後來才停下腳步3分鐘簡短回應。他說，打造環島鐵路網一日生活圈是促進國土發展、區域均衡，是鐵道政策很重要的目標，不要單獨看高鐵南延，要推動的是西部高鐵、東部快鐵，能夠串聯6小時環島，不只為了高雄、屏東人，是為了全部的台灣人，大家可以緊密透過交通連結在一起。

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林佳龍說，國際觀光客可以搭乘鐵道環島，要有整體宏觀目標及規劃，不要見樹不見林，競選國家領導人更應該提出對台灣鐵道的願景及作法，不管高鐵快鐵包含捷運輕軌，有些路線可以透過捷運連結，高鐵是骨幹，把台鐵捷運輕軌都串聯起來。