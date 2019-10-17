　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／雷虎小組特技驚豔　三型主力戰機大秀特技

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂佳賢、林銘翰／台南報導

國防部19日將辦理108年「國防知性之旅－空軍臺南基地營區開放」活動，屆時除了空軍三型主力戰機性能展示外，IDF戰機也將編隊衝場。此外，還有雷虎小組及空軍樂儀隊表演，並設有地面靜態裝備展示及園遊會等活動。

今年度國軍營區開放最後一場次，19日將要在空軍台南基地開放參觀。空軍17日搶先開放媒體及附近居民參觀，首先由IDF戰機衝場揭開序幕，表演活動由空軍樂儀隊率先登場，以整齊劃一的步伐，搭配氣勢磅礡的軍樂及精彩的操槍術拉開序幕。

緊接著由雷虎小組實施特技操演及IDF、M2000-5與F-16等型機進行一系列空中操演活動，其中台南基地是雷虎小組的發源地，特別秀了不少特技，像是七機大雁低空通過　雙機交叉轉彎向上(下)炸彈開花　雙機心型觔斗等，展現空軍健兒高超的飛行技術，一連串的演出，為活動掀起一波波的高潮。

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

地面陳展方面，除了IDF、M2000-5、F-16型機等三型主力戰機外；另有C-130H型運輸機、E-2K型預警機、P-3C型反潛機、UH-60（黑鷹）直升機、F-5型戰鬥機、AT-3型攻擊教練機、T-34教練機及陸軍AH-1W（眼鏡蛇）攻擊直升機等各式裝備，是不輸動態操演的活動亮點之一。

營區開放當日不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制，接駁車服務時間自上午7時至下午2時止，分別於高鐵台南站停車場、南紡世貿展覽中心停車場及喜樹路停車場設置接駁點，班距約5至10分鐘一班車，採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

（一）接駁站設置情況：接駁車服務時間自6時30分起至14時止，班距5至10分鐘1班車。1、高鐵台南站、台鐵沙崙站及高鐵台南站停車場（歸仁七路及高發一路交叉路口）。2、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷）

（二）搭乘火車：1、搭乘至台鐵沙崙站後出站，前往歸仁七路及高發一路交叉路口轉搭接駁車前往活動會場。2、台鐵台南站前站出站後，轉搭5號公車（自費）前往活動會場。

（三）自行開車，停車資訊：1、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號，計1200處汽車車位）。2、高鐵台南站停車場（歸仁一路、歸仁三路、歸仁五路、歸仁九路、歸仁十一路、歸仁十三路、歸仁十五路、大武路一段、高發二路及高發三路雙向路邊停車，計2500處汽車車位）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷，台86線往安平方向，計1200處汽車車位）。

（四）騎乘機車：1、騎乘機踏車民眾，可至營區北側門機車停車場（大同路3段490巷至台1號道沿線機場路，計3000處機車車位），停放機車後步行入營。2、衛生福利部疾病管制署南區管制中心圍牆外人行道（生產路與大同路口以南至大同路與機場路口），停放機車後步行入營。3、台1線（生產路與大同路口以南至大同路與保仁路口）東側人行道，停放機車後步行入營。

（五）接駁車服務時間：1、往程：活動當日上午6時30時起至下午2時止。2、返程：下午4時活動結束疏運至全部民眾離營為止。3、班距：尖峰時段客滿即開車，離峰時段每5至15分鐘1一班車。4、採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

▼空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝） 

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台南空軍基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
被告知男嬰「出生15分鐘」死了　30年後兒子卻出現相認
雪莉遺體僵硬過程遭曝光　南韓消防署：感到很羞愧！向遺屬道歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

韓國瑜喊廢一例一休　學者開酸：他其實想推「一律全休」！

傳三軍司令部研擬虛級化　國防部斥假消息：不排除提告

熊海靈主持活動喊韓國瑜「總統好」　高市府：行政不中立，會開罰

開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

影／雷虎小組特技驚豔　三型主力戰機大秀特技

不敵輿論壓力　3對同志新人全退出「國軍聯合婚禮」

韓國瑜喊當選「高鐵南延歸零」　政院怒批決策嚇人：把屏東當盲腸縣？

高鐵南延屏東案　韓國瑜：等我當選總統後將「重新歸零」！

幻象飛官何子雨失事近2年　空軍證實尋獲戰機黑盒子

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

韓國瑜喊廢一例一休　學者開酸：他其實想推「一律全休」！

傳三軍司令部研擬虛級化　國防部斥假消息：不排除提告

熊海靈主持活動喊韓國瑜「總統好」　高市府：行政不中立，會開罰

開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓

影／雷虎小組特技驚豔　三型主力戰機大秀特技

不敵輿論壓力　3對同志新人全退出「國軍聯合婚禮」

韓國瑜喊當選「高鐵南延歸零」　政院怒批決策嚇人：把屏東當盲腸縣？

高鐵南延屏東案　韓國瑜：等我當選總統後將「重新歸零」！

幻象飛官何子雨失事近2年　空軍證實尋獲戰機黑盒子

Volvo首款電動車「XC40 Recharge」登場！充滿電可跑400KM

餵浪貓碗公下壓著「1張字條」　愛媽做好被罵準備...真相卻超暖

日職／選秀會4隊搶163公里「令和怪物」　羅德監督抽中

意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

玻璃屋內吃美味燉飯！台中森林系景觀餐廳　還能玩花藝DIY

先探／東區門戶計畫人氣狂飆

路邊停車！銀休旅「左半邊曬格子外」只停2輪　她看傻笑哭：雞腿換的嗎

被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

韓國瑜喊廢一例一休　學者開酸：他其實想推「一律全休」！

政治熱門新聞

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

韓國瑜：南台灣沒國際機場　網：新世界觀

拜廟被提太平島挖石油…韓國瑜一聽尷尬

即／韓國瑜：選上總統將「廢除一例一休」

韓拋南部國際機場　交部：有計畫

總統勝負已定？王浩宇：韓國瑜還是可能當選

韓國瑜座談會直播　民眾嗆開槍

「李佳芬哪有遲到」韓國瑜競辦發言人：她是晚到…

代理首日葉匡時嗆名嘴：黑韓刷存在感

韓國瑜喊「檢討一例一休」　蔡英文辦公室批：弄清楚再說

放韓假day1／韓國瑜：重新檢討一例一休

柯P調高房屋稅　囤房超過6戶狠課4.8％稅金

韓國瑜有領導統馭的本事！名嘴：不能小看他

媒體問「高鐵南延」　韓國瑜直接略過

更多熱門

相關新聞

幻象失事近2年　空軍尋獲黑盒子

幻象失事近2年　空軍尋獲黑盒子

幻象2000戰機飛官何子雨上校2017年11月於基隆外海失聯，歷經近2年打撈作業，有空軍官員17日表示，國家實驗室台灣海洋科技研究中心已於3日尋獲幻象戰機黑盒子，已送原廠鑑定還原肇事原因。

空軍台南基地19日開放參觀

空軍台南基地19日開放參觀

海軍船艦命名將納入台灣鄉鎮市區

海軍船艦命名將納入台灣鄉鎮市區

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

評國防部買戰機是盤子　網揭挨告關鍵

評國防部買戰機是盤子　網揭挨告關鍵

關鍵字：

空軍台南基地營區開放國防部

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面