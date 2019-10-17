影／雷虎小組特技驚豔　三型主力戰機大秀特技

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）



記者呂佳賢、林銘翰／台南報導

國防部19日將辦理108年「國防知性之旅－空軍臺南基地營區開放」活動，屆時除了空軍三型主力戰機性能展示外，IDF戰機也將編隊衝場。此外，還有雷虎小組及空軍樂儀隊表演，並設有地面靜態裝備展示及園遊會等活動。

今年度國軍營區開放最後一場次，19日將要在空軍台南基地開放參觀。空軍17日搶先開放媒體及附近居民參觀，首先由IDF戰機衝場揭開序幕，表演活動由空軍樂儀隊率先登場，以整齊劃一的步伐，搭配氣勢磅礡的軍樂及精彩的操槍術拉開序幕。

緊接著由雷虎小組實施特技操演及IDF、M2000-5與F-16等型機進行一系列空中操演活動，其中台南基地是雷虎小組的發源地，特別秀了不少特技，像是七機大雁低空通過 雙機交叉轉彎向上(下)炸彈開花 雙機心型觔斗等，展現空軍健兒高超的飛行技術，一連串的演出，為活動掀起一波波的高潮。

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）

地面陳展方面，除了IDF、M2000-5、F-16型機等三型主力戰機外；另有C-130H型運輸機、E-2K型預警機、P-3C型反潛機、UH-60（黑鷹）直升機、F-5型戰鬥機、AT-3型攻擊教練機、T-34教練機及陸軍AH-1W（眼鏡蛇）攻擊直升機等各式裝備，是不輸動態操演的活動亮點之一。

營區開放當日不開放一般車輛入營，營區周邊道路實施交通管制，接駁車服務時間自上午7時至下午2時止，分別於高鐵台南站停車場、南紡世貿展覽中心停車場及喜樹路停車場設置接駁點，班距約5至10分鐘一班車，採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

▲空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）



（一）接駁站設置情況：接駁車服務時間自6時30分起至14時止，班距5至10分鐘1班車。1、高鐵台南站、台鐵沙崙站及高鐵台南站停車場（歸仁七路及高發一路交叉路口）。2、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷）

（二）搭乘火車：1、搭乘至台鐵沙崙站後出站，前往歸仁七路及高發一路交叉路口轉搭接駁車前往活動會場。2、台鐵台南站前站出站後，轉搭5號公車（自費）前往活動會場。

（三）自行開車，停車資訊：1、南紡世貿展覽中心停車場（台南市仁德區義林路77號，計1200處汽車車位）。2、高鐵台南站停車場（歸仁一路、歸仁三路、歸仁五路、歸仁九路、歸仁十一路、歸仁十三路、歸仁十五路、大武路一段、高發二路及高發三路雙向路邊停車，計2500處汽車車位）。3、喜樹路停車場（台南市南區喜樹路340巷，台86線往安平方向，計1200處汽車車位）。

（四）騎乘機車：1、騎乘機踏車民眾，可至營區北側門機車停車場（大同路3段490巷至台1號道沿線機場路，計3000處機車車位），停放機車後步行入營。2、衛生福利部疾病管制署南區管制中心圍牆外人行道（生產路與大同路口以南至大同路與機場路口），停放機車後步行入營。3、台1線（生產路與大同路口以南至大同路與保仁路口）東側人行道，停放機車後步行入營。

（五）接駁車服務時間：1、往程：活動當日上午6時30時起至下午2時止。2、返程：下午4時活動結束疏運至全部民眾離營為止。3、班距：尖峰時段客滿即開車，離峰時段每5至15分鐘1一班車。4、採點到點方式接駁，沿途不提供上、下車服務。

▼空軍台南基地營區開放。（圖／記者呂佳賢攝）



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