「女武神」無人機不受空間限制　貨櫃裝載在哪都能發射

▲XQ-58A女武神配備集裝箱化的發射系統,不需要跑道輔助。(圖/取自美國空軍官網)

實習記者謝汶穎/綜合報導

XQ-58A女武神無人戰鬥機是美國低成本飛機技術計畫的產物,而它的發射系統模型14日由美國陸軍協會在華盛頓特區年度大會上公開,是一種貨櫃化的系統,能夠使無人機更加靈活操作,並進行分佈式的作戰。

女武神的發射系統是標準規模的貨櫃,可以讓XQ-58A女武神保持半拆卸狀態,暫時將機翼存放在貨櫃的一側牆壁。而地面上有導軌能讓無人機滑出貨櫃,並向上傾斜發射。箱子內還配備滅火器和其他設備。

XQ-58A女武神搭配貨櫃系統的設置,可以不使用跑道起飛,從靜態的情況就可以發射,另外還具有降落傘的系統確保其使用。

Very cool to see the Kratos XQ-58A containerized launching system @AUSAorg #AUSA2019. First test vehicle flew three times for USAF before bad landing. Developed in partnership with @AFResearchLab. pic.twitter.com/rpPwNr9PnT