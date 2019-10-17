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「女武神」無人機不受空間限制　貨櫃裝載在哪都能發射

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▲▼XQ-58A女武神。（圖／取自美國空軍官網）

▲XQ-58A女武神配備集裝箱化的發射系統，不需要跑道輔助。（圖／取自美國空軍官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

XQ-58A女武神無人戰鬥機是美國低成本飛機技術計畫的產物，而它的發射系統模型14日由美國陸軍協會在華盛頓特區年度大會上公開，是一種貨櫃化的系統，能夠使無人機更加靈活操作，並進行分佈式的作戰。

女武神的發射系統是標準規模的貨櫃，可以讓XQ-58A女武神保持半拆卸狀態，暫時將機翼存放在貨櫃的一側牆壁。而地面上有導軌能讓無人機滑出貨櫃，並向上傾斜發射。箱子內還配備滅火器和其他設備。

XQ-58A女武神搭配貨櫃系統的設置，可以不使用跑道起飛，從靜態的情況就可以發射，另外還具有降落傘的系統確保其使用。

美國奎托斯國防與安全解決方案公司(Kratos)表示，貨櫃的概念提供了地面支持設備，可以更敏捷、更遠距的操作。這種發射系統可以透過空中、火車、輪船或是海軍的船艦運送，且系統可以自行發射無人機，不需要有專門的設備輔助。一艘船約可以攜帶數十台XQ-58A女武神。

而貨櫃化的好處在於，利用現有的軍用卡車，就可以快速裝卸，以避免敵人的攻擊，且在沒有機場基礎的環境中，也可以快速設置發射場。此外，系統還可以進行更優化的路徑規劃，將射程推到最大程度，使敵人無法即時做出反應。

XQ-58A女武神無人戰鬥機在3月首飛，5月進行第二次測試，但在上週試飛時，因高風速和飛行器臨時測試恢復系統故障，造成著陸不順且飛行器損壞。目前評估女武神的損壞程度，確定可以修復，在安全調查結束之後，會進行第4次的飛行。

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