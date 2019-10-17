韓國瑜喊當選「高鐵南延歸零」　政院怒批決策嚇人：把屏東當盲腸縣？

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜把高鐵南延線稱作是「盲腸線」，還說若自己當選總統要讓該項政策歸零。行政院發言人Kolas Yotaka 17日怒回應，韓市長竟然把高鐵南延到屏東稱為「盲腸線」，顯然是把屏東縣當成「盲腸縣」，行政院當然「不同意」也「不承認」這種對待南台灣的方式。

韓國瑜傾聽之旅第二天中午來到潮州，與地方人士進行「高捷、高鐵南延座談會」，由於先前交通部已拍板「左營案」延伸至屏東六塊厝，此時辦座談會恐再掀論戰，對此，韓國瑜說「如果韓國瑜當上總統，現在行政院宣布的南延案，我們不同意，我們要重新歸零來思考」。

Kolas 批評，韓市長在沒有提出任何評估與理由的前提下，就任意揚言要推翻一個歷經藍綠執政、評估多年才成形的政策，這種即興的決策風格非常嚇人。

Kolas 強調，高鐵南延至屏東是經過歷年多次的討論. 至於路線的選擇，是交通部經過專業的評估選定，不但兼顧交通正義與平衡城鄉差距，也為未來南台灣的產業發展鋪設重要的交通建設，同時會要搭配周邊鐵、公路建設連接周邊市鎮作為配套，是一個創造多贏的交通政策。我們建議韓市長拚選舉之餘，開支票前還是要三思。

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