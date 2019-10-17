利用2D罩門！小學生「用照片」秒破刷臉系統爽拿父母物品

▲刷臉取件被上海小學生用照片破解。（圖／翻攝自《央視新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸近來發展臉部辨識的「刷臉」科技，然而日前有一群上海的小學生在實驗中，利用一張列印出來的父母照片，居然就輕鬆騙過了社區智慧櫥櫃，取走了父母的物品。目前人臉識別技術可以分為基於2D和3D人臉圖像，2D平面圖像也就相當於一張照片。

《央視新聞》微信公眾號報導，這個刷臉的「罩門」是上海外國語大學秀洲外國語學校402班科學小隊，在一次課外科學實驗中所發現，在5次試驗中，除了一次因為照片沒有拿穩而失敗，其餘4次都成功打開。

如果把正臉自拍照換成偷拍的照片，驗證者用長焦遠遠地模擬「偷拍」了一張照片，再次彩色列印。結果，智能櫃又一次被打開。

▲大陸近日致力建設人臉辨識科技，圖為北京大興機場自動報到櫃檯人臉辨識。（圖／記者任以芳攝）

報導指出，2D人臉識別只是通過2D攝像頭拍攝平面成像，所以即使演算法和軟體再先進，在有限的訊息下，安全級別終究不夠高，用照片很容易被破解。

大陸民眾常用的通訊軟體微信（Wechat）指出，微信刷臉支付使用安全等級最高的3D活體檢測技術，微信支付會通過多維度安全風控策略確保帳戶安全，且提供多因數校驗，部分用戶需要輸入與微信賬號綁定的手機號或掃描QRcode等進行校驗，進一步提高了安全性。

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