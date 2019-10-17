港女箱屍案被告將獲釋　法務部籲港方續押並追訴殺人罪

▲震驚社會的港女箱屍案，被告陳同佳即將在港獲釋，法務部呼籲港方繼續羈押，追查殺人犯行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

2018年2月爆發的「港女箱屍」案震驚全台社會，小有名氣的網紅潘曉穎與男友陳同佳赴台旅遊，不料卻遭殺害，遺體還被裝進行李箱丟至捷運竹圍站附近。陳男犯案後獨自返港，並於去年3月遭香港警方以謀殺案罪名拘捕，據傳他因另案即將刑滿釋放，法務部呼籲香港，繼續羈押陳男，並追訴他的殺人罪責。

陳同佳（20歲）在2017年7月結識潘曉穎，2人認識短短1個月後旋即交往、成為情侶；2017年12月初，潘女在與陳男計畫赴台旅遊前夕，告知男友自己已經懷有5個月的身孕。2018年2月8日，潘女透過簡訊告知母親自己將赴台探望朋友，隨後與陳男一起搭機前往台北；當月17日凌晨1時，潘母還曾收到女兒簡訊，表示她17日當天晚間返港，但此後卻音訊全無，僅有陳男當晚獨自搭乘飛機返抵香港，直到3月，潘女的遺體才在台北捷運竹圍站附近被尋獲。3月13日香港警方就以謀殺案罪名，拘捕陳男。

雖然陳男確實犯下本案，但因台港無引渡協議，香港警方只能控告陳男盜竊及處理贓物罪，無法引渡陳男到台灣接受司法調查；再加上陳男在香港認罪獲減刑，最終陳男僅被判處29個月有期徒刑，據傳他可能在本月就會獲得釋放。

對此，法務部發表聲明，衡酌陳男及被害人均為香港居民，據悉香港檢警機關也已掌握諸多未提供我方之在港證據，並懷疑陳男可能在香港時就已經預謀犯案，香港並非無管轄權；此外，陳男所犯涉嫌殺人之重大刑案屬於萬國公罪，香港檢警機關亦應依照其司法程序，持續積極偵辦，以還給被害人及其家屬公道。

法務部也藉此正式呼籲港方，秉持追訴殺人犯罪之執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，我國將在對等、尊嚴及互惠之基礎上，迅速提供本案在臺相關證據，俾使港方得以充分掌握臺港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。