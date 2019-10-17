不用特地到超商繳！　eTag即日起能代扣北市「路邊停車費」

▲使用eTag 5家聯名銀行信用卡，即日起可代扣支付台北市路邊停車費。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收今（17）日表示，即日起，透過eTag 5家聯名銀行信用卡將可支付台北市路邊停車費。駕駛不用特地到超商繳，也無須再擔心繳費單遺失或忘繳問題，只需等到信用卡出帳，一次繳完所有費用。

遠通表示，台北市成為全台第一個可透過eTag服務支付路邊停車費用的縣市，車上已黏貼eTag之用路人，只要有「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，可立即在家使用手機透過ETC APP或遠通網站完成所有申辦，使用eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時可管理三項費用。

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▲ETC APP一指即可立即申辦 eTag路邊停車繳費。（圖／遠通電收提供）

不過，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，若有報帳需求，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至http://parkingfee.pma.gov.taipei/Receipt/QueryBank列印收據。

未來遠通除積極提升路外停車服務場次，也將和其他縣市政府洽談路邊停車費代扣服務，另提醒，欲申辦eTag代扣台北市路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。