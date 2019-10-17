《戰祭1884》10月大戲蓄勢待發　演員緊鑼密鼓綵排

▲ 素人演員蔣吳香阿嬤與扮演「馬偕」的蘇文魁文史學者。（圖／淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市文化局與新北市立淡水古蹟博物館聯手推出的戶外史詩劇《戰祭1884》。新北市文化局蔡佳芬局長16日化身為劇中法國水兵角色，並與素人演員一同排演，藝人OS桑阿松直擊現場，蔡局長與阿松兩個人互相抖包袱逗哏，OS桑阿松還不時考考局長這次《戰祭1884》的金獎組合，蔡局長的機智反應也絲毫不遜色。

到場排練的演員，包括十年參與的素人演員蔣吳香阿嬤與八年都扮演「馬偕」的蘇文魁文史學者，對今年的演出感到十分興奮，蔣吳香阿嬤說演出場地重回滬尾砲臺公園，諾大的場地對演員體力是一大考驗，且今年的台詞由知名編劇施如芳全新改編，倆人都大呼今年真的是極具挑戰。文化局長蔡佳芬也前來探班，局長還扮演法國水兵帶領士兵們高喊口號，讓導演王榮裕大讚局長有當演員的天賦，下次有機會一定要請局長來客串一角。

▲ 文化局長蔡佳芬與阿松兩個人互相抖包袱逗哏，OS桑阿松還不時考考局長。

文化局長蔡佳芬表示，許秀年老師可是她從小看歌仔戲長大的偶像，雲力思歌手的歌聲相當震撼，《戰祭1884》有她們的加入一定更加令人期待，也能有機會瞭解過去發生在家鄉的故事，是認識土地最好的教材，淡水的環境劇場演出10年了，是讓許多移居淡水的朋友，瞭解淡水的百年風華與新北的在地歷史最好方式，這一次素人演員的參與演出在地的故事，正是實踐新北學參與式藝術中的重要精神。

《戰祭1884》將在10月26、27日晚上7時在淡水區滬尾砲臺公園演出，誠摯邀請大家來淡水看戲。相關演出內容可上淡水古蹟博物館清法戰爭滬尾之役官網：http://www.battle-of-tamsui.com.tw/index.php查詢。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 許秀年老師可是大家從小看歌仔戲長大的偶像，雲力思歌手的歌聲相當震撼。