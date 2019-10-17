1小時狂賣400台！新光三越信義周慶家電熱銷TOP 3

▲新光三越信義新天地周年慶首日，家用家電樓層人聲鼎沸，相當熱鬧。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

信義區今（10／17）有7間百貨公司周年慶同時登場，包括新光三越信義新天地4館、微風信義、松高、南山共3館，一早就有交警出現確保動線順暢，為位於中心地帶的新光三越，在11點未開門前，4館外就吸引3000人排隊，搶購完化妝品後人潮便往上移動，A8館家用家電樓層人聲鼎沸，開跑才過1個小時就有3款家電訂單破百件。

▲家電單價高，祭出折扣再滿額回饋機會不多，不少民眾趁機考慮入手。（圖／記者蔡惠如攝）

空氣清淨機 1小時熱銷150台

前幾日台灣西半部空污又拉警報，實用性催出空氣清淨機銷量，開店才1小時，整體空氣清淨機商品訂單就超過150台，其中最熱門的款式是飛利浦奈米級空氣清淨機，原價31,900元，特價19,900元，再加贈價值2,000元的濾網，搭配周年慶滿萬送500元與會員滿萬送千的回饋，現省13,000元。

▲PHILIPS奈米級空氣清淨機AC4558，原價31,900元，特價19900元，限量30份。（圖／新光三越提供）

手持無線吸塵器 1小時熱賣150台

可以隨手清潔又不需接電線的手持無線吸塵器，已經熱銷數年，加上今年有更多品牌投入市場，如英國Gtech、日立、Panasonic、日本IRIS與年年熱賣的Dyson，仍是家電周年慶的矚目搶手貨，Dyson推出最新V11手持吸塵器，售價26,900元，加贈品牌券2,000元之外，另享滿萬送千回饋，比平時划算4,000元。

▲Dyson攤位擠滿人潮，結帳多到要排隊。（圖／記者蔡惠如攝）

▲DYSON V11 absolute無線手持式吸塵器，推薦價26,900元。（圖／新光三越提供）

料理氣炸鍋 1小時狂賣100台

最近減醣、少油料理方式風行，氣炸鍋也成為周慶開打當紅炸子雞，而該商品始組飛利浦，在百貨通路上一枝獨秀，祭出原價12,900元的「健康氣炸鍋HD9642」，特價8,990元，直接現省30%，再加送專用不沾煎烤盤、不沾烘烤鍋、噴油罐3配件，價值約4,780元，直賺8,690元。

▲氣炸鍋則是今年熱門商品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲PHILIPS健康氣炸鍋HD9642原價12,900元，特價8,990元，限量30台。（圖／新光三越提供）

此外，今年65吋以上大電視也在新光三越周年慶開出紅盤，開店兩小時就銷出了20台，平均每6分鐘就賣出一台，今年65吋以上電視品牌包括Samsung、LG、Sharp與SONY等，現場也吸引許多客戶端詳試看。

▲集雅社 SAMSUNG QLED量子電視Q80R，65吋原價99,900元，特價89,900元。（圖／新光三越提供）

信義新天地周年慶從10／17至10／30開跑，優惠期間全館滿5,000元送500元抵用券，化妝品滿2,000元送200元抵用券，大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送500元抵用券。貴賓卡與APP會員首7日（10／17至10／23）大家電、法雅客、iStore單區滿萬元送1,000元抵用券。

微風信義3館周年慶也在10／17同天開打，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元抵用券。

微風松高全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，另再加贈100元餐飲抵用券。微風南山則推珠寶手錶、3C商品消費滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；流行名品消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛消費滿3,000元送300元抵用券。atre也有消費滿3,000元送300元抵用券回饋。