黑木耳有毒？　食安傳聞「停看聽」聰明闢謠免虛驚

▲台南市衛生局指出，黑木耳本身沒有毒，不需因噎廢食。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

網路食安謠言滿天飛，台南市生局指出，近日網路傳聞「浙江民眾食用自製涼拌黑木耳導致食品中毒」，影片中民眾誤食遭「椰毒假單胞菌」污染之黑木耳，而引發食品中毒，其臨床症狀輕則胃部不適，噁心嘔吐，腹脹、腹痛等，嚴重者會出現肝腫大、肝功能異常、肝昏迷等，甚至死亡，令人怵目驚心。

台南市衛生局指出，黑木耳本身沒有毒，不需因噎廢食，然而在乾燥黑木耳泡發的過程中，如被細菌、黴菌等污染，仍有造成食品中毒風險。尤其南台灣氣候高溫且潮濕，適合各種微生物生長，衛生局呼籲調理食品應謹守「要洗手」、「要新鮮」、「要生熟食分開」、「要注意保存溫度」、「要澈底加熱」之五要原則，有助預防食品中毒事件之發生。

衛生局提醒「停看聽」三步驟，第一：「停-停止轉載訊息」，在訊息尚未確實正確性之前，請停止轉載行為，讓謠言沒有機會再繼續傳遞；第二：「看-看正解長知識」，趕快上「食藥闢謠專區」，看看類似謠言的正確解答，讓自己增長知識、釐清謠言真相；第三：「聽-聽專家破迷思」，當民眾看到謠言，應先尋求官方或專業人士的協助，避免輕信不實謠言。衛生局建議民眾如收到親友轉傳的食品安全相關傳聞，除了到食藥署官網的「食藥闢謠專區」壓壓驚，亦可至食藥好文網的「謠言終結機」（http://article-consumer.fda.gov.tw/rumor_list.aspx）查閱相關文章，並將正確資訊轉傳給親朋好友，讓謠言止於智者，並提升自身打擊網路謠言的能力。