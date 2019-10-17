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經濟部明年再祭6000萬元補助　力挺工具機業者固本轉型

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▲經濟部工業局副局長楊志清表示，將從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向，協助工具機業者因應變局。（圖／記者林淑慧攝）

▲經濟部工業局副局長楊志清(圖左)表示，將從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向，協助工具機業者因應變局。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，工具機產業首當其衝，經濟部今（17）日宣佈將從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向，協助工具機業者因應變局；官員指出，明年預計投入6000萬元協助業界提升產品性能及相關應用，包括台商回台投資、公部門汰舊換新設備，可望帶來226億元的機械設備商機。

今年五月川普政府再度對大陸輸美貨品加徵關稅，導致台灣、日本、韓國及德國等工具機廠接單全都受影響，部分日本工具機 廠在美國市場削價搶單，逼得業者只能跟進，加上八月起新台幣升值，業者出貨產生匯損，衝擊工具機產業獲利。

請繼續往下閱讀...

經濟部工業局今天召開「工具機產業受中美貿戰影響之因應策略」記者會，副局長楊志清表示，行政院已拍板由經部祭出資金融通、擴大訂單、固本轉型三大藥方，協助工具機業者度過難關。

▲經濟部將從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向，協助工具機業者因應中美貿易戰的變局。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部將從資金融通、擴大訂單、固本轉型三大方向，協助工具機業者因應中美貿易戰的變局。（圖／記者湯興漢攝）

在固本轉型方面，楊志清指出，政府預計於明年投入6000萬元，協助業界以厚實技術研發能力為核心，除了技術奠基之外，同時強化人才研發能力，提升中小企業智慧化能量，從中小企業到大企業可望適用95萬元至200萬元不等的補助計劃。

在資金融通方面，業者的新投資有智慧機械投資抵減優惠，國發基金則有機器設備升級貸款，中小企業發展基金亦有專案貸款，公股銀行協助政策性貸款提供較優惠利率等，盡力協助機械業者取得所需融資。

另外，在擴大訂單方面，台商回台投資可以帶來194億元需求，加上公部門未來汰舊換新設備計畫32億元，合計有226億元機械設備商機。另外，政府也將協助擴大邀請新南向國家、俄羅斯買主來台，或赴印度、非洲和東歐市場拓銷。

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