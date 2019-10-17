　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

噁男「省錢偷寵物狗」：殺太多吃不完　百隻毛孩「全被開肚」染血高疊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲上海一名王姓男子為了省錢偷狗，吃不完放在冰庫裡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲上海一名王姓男子為了省錢偷狗，吃不完放在冰庫裡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

狗狗是許多人喜歡的寵物，有如家人一般珍惜。上海一名王姓男子卻專門偷別人的寵物狗，除了自己食用之外，更會進行販賣。他的冰櫃中一打開，滿滿全部是已經被處理過，沒有內臟的狗狗屍體，驚恐景象連警察都嚇傻。

根據《澎湃新聞》報導，上海嘉定一帶村民近來反應，家中看門狗接二連三失蹤。警方調閱監視器後發現，一名男子於7日凌晨4時許騎著摩托車，到一處民宅附近，鬼鬼祟祟地在狗狗前丟下一小包東西，狗狗吃下沒兩口立即倒地，而男子就把狗帶走，全程只花了3分鐘。

警方再擴大調查後，確定了嫌疑人身分，於17日到王姓男子租屋處，結果發現一個約3坪大的冰庫，現場血跡斑斑，狗狗屍體層層疊疊堆滿在裡面，且都已被開腸剖肚取出內臟，狗狗大部分為土狗，但也有貴賓犬等品種狗。

王姓男子透露，之前就有吃狗肉習慣，在店裡吃一斤30元人民幣，動起歪腦筋想到可以在網路上買藥，殺了路邊流浪狗自己吃，沒想到殺了太多，吃不完就冰在冷凍度裡，想說等天冷了之後賣給狗肉店。

警方指出，犯罪嫌疑人王某在南翔鎮、馬陸鎮、徐行鎮、華亭鎮等地區以下藥的方式，共盜竊100多條狗，因涉嫌盜竊已被刑事拘留。

以下照片可能造成身體不適，請自行斟酌觀看。

.

.

.

.

.

.

.

.

▼狗狗屍體層層疊疊在冰庫中，主人看到都心碎。

▲上海一名王姓男子為了省錢偷狗，吃不完放在冰庫裡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

ET快訊
開鍘了！國民黨考紀會開除鄭佩芬、李正皓
被告知男嬰「出生15分鐘」死了　30年後兒子卻出現相認
雪莉遺體僵硬過程遭曝光　南韓消防署：感到很羞愧！向遺屬道歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

利用2D罩門！小學生「用照片」秒破刷臉系統爽拿父母物品

噁男「省錢偷寵物狗」：殺太多吃不完　百隻毛孩「全被開肚」染血高疊

媽醫院打點滴「長粉紅水泡」…兒子氣炸求償4億元！結局「免賠」網狂讚

神水釀製！湘西巫鬼造就「酒鬼酒」　三眼泉的龍鳳傳說

「重慶. 台灣週」開幕 百位中小企業家聚焦兩岸經貿商機

社會危機未平　香港最新民調：特首與3司長評分創新低

早餐喝鮮羊奶！2童竟患「人畜共通」恐怖傳染病…發燒3周全身狂抽搐

拚2022年前後建「自己的太空站」　陸備戰高密度飛行任務

凌晨2點隔壁房「狂喊救命」！撕扯膠帶聲嚇壞房務　開門看…男子滿身血哀嚎

重慶好好走／穿樓而過！屬於山城的魔幻交通「重慶輕軌」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

黏住了啦！饅頭臉萌貓偷叼喜糖　糖果卡牙縫「扶臉崩潰」：救...駕...

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

颱風過後...野豬家族集體爆走避難　稀有畫面曝！網歪：最後的要被吃惹

韓勸蔡「跟進請假」大方拚選戰 她嗆荒謬：這就是一件錯的事情

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

利用2D罩門！小學生「用照片」秒破刷臉系統爽拿父母物品

噁男「省錢偷寵物狗」：殺太多吃不完　百隻毛孩「全被開肚」染血高疊

媽醫院打點滴「長粉紅水泡」…兒子氣炸求償4億元！結局「免賠」網狂讚

神水釀製！湘西巫鬼造就「酒鬼酒」　三眼泉的龍鳳傳說

「重慶. 台灣週」開幕 百位中小企業家聚焦兩岸經貿商機

社會危機未平　香港最新民調：特首與3司長評分創新低

早餐喝鮮羊奶！2童竟患「人畜共通」恐怖傳染病…發燒3周全身狂抽搐

拚2022年前後建「自己的太空站」　陸備戰高密度飛行任務

凌晨2點隔壁房「狂喊救命」！撕扯膠帶聲嚇壞房務　開門看…男子滿身血哀嚎

重慶好好走／穿樓而過！屬於山城的魔幻交通「重慶輕軌」

全運會爆紅影片網狂讚「又嗆又爽」　超殺演員賽程看這裡！

Volvo首款電動車「XC40 Recharge」登場！充滿電可跑400KM

餵浪貓碗公下壓著「1張字條」　愛媽做好被罵準備...真相卻超暖

日職／選秀會4隊搶163公里「令和怪物」　羅德監督抽中

意外醫療險市佔18%奪冠！南山攜手深白色二人組創作「A＆H之歌」吸睛

高雄逆子利剪弒母　社會局嘆：明天就要訪視、保護令核發中

玻璃屋內吃美味燉飯！台中森林系景觀餐廳　還能玩花藝DIY

先探／東區門戶計畫人氣狂飆

路邊停車！銀休旅「左半邊曬格子外」只停2輪　她看傻笑哭：雞腿換的嗎

被開除黨籍！李正皓批：「國瑜黨」解決不了問題　就解決提出問題的人

大陸熱門新聞

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

5歲童狂揉眼睛　醫嚇拉出20條噁蟲

浮屍少女最新16條片段曝光！　赤腳走校園

2男放生毒蛇求福報　村民慘被咬死

民陣岑子杰遇襲　鐵鎚圍毆染血

BMW鬧市車震！車窗大開路人圍觀狂拍

陳彥霖屍體赤裸！港警曾懷疑被謀殺

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

藉口玩貓偷摸！男老師性侵19歲女學生

外送員接一張奇怪訂單…一看「6字備註」立馬追查！

3歲童肛門噴射「半桶鮮血」…一查罹患罕見惡疾

台Youtuber攜國旗遊南京被帶警局

粉衣妹遭猥褻　家長旁邊滑手機

蔡英文雙十演說！國台辦：顛倒黑白

更多熱門

相關新聞

你像貓系還是犬系？

你像貓系還是犬系？

相信每個人對寵物的定義都不一樣，有人是將其視為心靈的慰藉、有人把牠們當孩子疼愛、也有人習慣將毛小孩作為家人般看待，無論是什麼原因，都是出自於內心的「愛」。

全球最富有城市北京上海名列五六

全球最富有城市北京上海名列五六

除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

除了吃太快　毛孩為什麼常嘔吐？

汪汪乾眼症不舒服　溫熱毛巾能舒緩

汪汪乾眼症不舒服　溫熱毛巾能舒緩

壁蝨還分好多種　帶原疾病不同

壁蝨還分好多種　帶原疾病不同

關鍵字：

寵物狗肉上海進補

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

心愛主人過世　黑狗失聲哭到抽搐

Krystal爆現身雪莉靈堂！在現場崩潰痛哭

士林夜「骰子牛2份600元」她氣炸

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

名嘴曝韓副手確定人選　鄉民：這人事布局太棒了

男學生愛吃「國民早餐」4個月後慘洗腎！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5

主人醉倒地！二哈縮腳腳貼背陪睡

更多

最夯影音

更多
婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」

婦違停接小孩...遭攔開單不配合　警欲逮捕！她飆高音怒吼「非禮」
修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

修杰楷拍床戲激吻林予晞！　賈靜雯試映會追問「有沒有伸舌頭？」

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

掏到寶？去美國蘋果公司「翻垃圾桶」　找到一盒全新iPhone...按下竟開機了

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

禿頭男赴通訊行「誆稱買哀鳳11」 拿到手機秒逃跑...店家吼：搶劫啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面