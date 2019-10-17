噁男「省錢偷寵物狗」：殺太多吃不完　百隻毛孩「全被開肚」染血高疊

▲上海一名王姓男子為了省錢偷狗，吃不完放在冰庫裡。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

狗狗是許多人喜歡的寵物，有如家人一般珍惜。上海一名王姓男子卻專門偷別人的寵物狗，除了自己食用之外，更會進行販賣。他的冰櫃中一打開，滿滿全部是已經被處理過，沒有內臟的狗狗屍體，驚恐景象連警察都嚇傻。

根據《澎湃新聞》報導，上海嘉定一帶村民近來反應，家中看門狗接二連三失蹤。警方調閱監視器後發現，一名男子於7日凌晨4時許騎著摩托車，到一處民宅附近，鬼鬼祟祟地在狗狗前丟下一小包東西，狗狗吃下沒兩口立即倒地，而男子就把狗帶走，全程只花了3分鐘。

警方再擴大調查後，確定了嫌疑人身分，於17日到王姓男子租屋處，結果發現一個約3坪大的冰庫，現場血跡斑斑，狗狗屍體層層疊疊堆滿在裡面，且都已被開腸剖肚取出內臟，狗狗大部分為土狗，但也有貴賓犬等品種狗。

王姓男子透露，之前就有吃狗肉習慣，在店裡吃一斤30元人民幣，動起歪腦筋想到可以在網路上買藥，殺了路邊流浪狗自己吃，沒想到殺了太多，吃不完就冰在冷凍度裡，想說等天冷了之後賣給狗肉店。

警方指出，犯罪嫌疑人王某在南翔鎮、馬陸鎮、徐行鎮、華亭鎮等地區以下藥的方式，共盜竊100多條狗，因涉嫌盜竊已被刑事拘留。

以下照片可能造成身體不適，請自行斟酌觀看。

.

.

.

.

.

.

.

.

▼狗狗屍體層層疊疊在冰庫中，主人看到都心碎。