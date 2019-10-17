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「台灣AI雲」正式商轉！　華碩展現人工智慧軟體與系統整合力

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▲TWCC台灣AI雲正式商轉。（圖／華碩提供）

▲TWCC台灣AI雲正式商轉。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

科技部國研院國網中心今（17）日攜手華碩、台灣大哥大及廣達投入頂尖伺服器及雲端、AI技術應用，成功建置位居世界排名前20強的「台灣AI雲」（Taiwan Computing Cloud，TWCC），10月起正式啟動商轉服務，2020年將重點發展大數據、物聯網等技術，推動台灣AI生態圈發展。

國研院國網中心過去主要是服務學界，這次將首次大規模針對產業界提供商轉服務，除了攜手台灣大哥大等企業，共同打造超級電腦之外，同時宣布將集結IBM等國際人工智慧方案商，致力大數據軟體、工具、模型等項目的合作。

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國研院國網中心主任史曉斌表示，2020年臺灣AI雲的重點發展方向，將包括提供大數據服務，以及建置AI結合物聯網（AIoT）方案，並將臺灣AI雲服務推展到更多本土新創團隊。

華碩伺服器事業部總經理金慶柏表示，華碩將雲端到AI垂直軟硬體整合能力，統籌設計及開發AI、大數據資料分析以及雲端基礎服務系統等先進軟體，預計將此平台打造成超高效能的AI雲端系統，更同時提供完整的AI大數據工具，以加速產官學研界在AI領域的技術發展與應用創新。

華碩雲端總經理吳漢章表示，華碩憑藉台灣AI雲累積的AI軟體與系統整合經驗，今年更與新加坡智慧保全指標性集團Certis Group簽署合作備忘錄，建置一套與TWCC類似架構的自有的高效能AI 雲端系統，成功將台灣AI系統輸出國際，未來將針對智慧保全服務發展AI雲端整體解決方案。

台灣AI雲於今年5月開始展開試營運，至今已有超過150組專案參與測試，史曉斌表示，在試營運期間，臺灣AI雲協助產業界取得亮眼的成果，包含協助台北榮總將醫療影像的處理時間，縮減到原本的6分之1等。

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