明年經濟成長放緩、衰退風險可控　兩大因素支撐全球經濟走勢

▲ 摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（左）、環球市場策略師林雅慧（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今年因地緣政治動盪、中美貿易戰的衝擊影響，全球陷入經濟衰退疑慮，展望明年經濟環境，摩根投信表示，雖然經濟增長速度緩慢，但衰退風險依舊可控，可控的兩大因素，一是全球消費者消費意願仍處穩健，二是全球貨幣寬鬆政策有助防禦經濟放緩。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）分析，2019年延續到2020年，全球經濟成長放緩主要原因是企業投資意願低，而企業不願投資主要受到地緣政治動盪與中美貿易戰影響投資信心。

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但另一方面，美國的消費意願相對穩健、全球消費成長相對健康，因此給予經濟支撐。此外，全球掀起降息潮，各國央行紛紛祭出降息政策救經濟，而大部分地區也都處於低通膨環境，因此有降息空間。美國聯準會（Fed）在今年開始降息循環，許長泰預期，今年11、12月，一直到明年也都有可能持續降息；而聯準會降息也降低新興市場壓力，讓新興市場有繼續降息的空間。

雖然多國以降息政策抵禦經濟衰退，但許長泰指出，現在有很多國家、地區人口老化，中老年人大多透過儲蓄準備退休金，而低利率環境不利儲蓄，在人口老化的地區會產生反效果，各國雖然能降息、但也限縮了部分空間。

因此，各國在降息與量化寬鬆政策之外，還必須配合其他財政政策，像是減稅刺激、稅率優惠等，目前泰國等亞洲國家也都以財政政策配合減緩衰退風險，但許長泰指出，亞洲國家能力比較多、西方國家則就比較吃緊一點。

在貨幣政策寬鬆環境下，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧針對投資策略表示，依舊維持「債優於股」策略，若要考量收益、波動度跟多元化等因素，維持多重債券配置是中長期比較好的作法。

而在股市方面，林雅慧指出，全球股市在今年其實表現也不差，第四季還有輪動可能，而國人偏好的高息股投資題材，在美國企業財報加持下都有不錯表現，除了企業獲利之外，還有3~4個百分點的成長，明年也有8~10個百分點的成長機會。而高息股很多標的都在亞洲；若以企業分類，以內需為主的教育、醫療改革、金融等企業，獲利在貿易戰下表現比較穩健，可以多加留意。