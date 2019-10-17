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看準南部百貨商機挺進台南　小米台南西門店開幕

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▲新光三越台南新天地小米西門店開幕，完整展售全品項人氣商品及推出專屬開幕超值優惠。（圖／記者林悅攝，下同）

▲新光三越台南新天地小米西門店開幕，完整展售全品項人氣商品及推出專屬開幕超值優惠。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

法雅客攜手小米台灣繼9月在台北、台中新光三越，開啟雙方合作的百貨專賣店，吸引大量人潮聚集，締造亮眼佳績後，法雅客與小米台灣看好台南中西區便利消費性及觀光人潮，10月17日在新光三越台南新天地，正式開立「小米台南西門專賣店」。

此間專賣店為近日陸續開設的百貨專賣店坪數最大、體驗空間更完整，期待給消費者更舒適的消費享受。開幕期間於小米台南西門專賣店購物，亦可將同享百貨指定優惠等，提供給消費者更多元的優惠選擇。

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▲新光三越台南新天地小米西門店開幕，完整展售全品項人氣商品及推出專屬開幕超值優惠。（圖／記者林悅攝，下同）

17日推出限定小米手環4加1元多一件活動外，同日也為眾所矚目的6400萬4鏡頭新機Redmi Note 8 Pro預購活動開跑，參與預購即贈「小米藍牙耳機 AirDots 超值版」1副（價值545元）的優惠，吸引近上百位米粉到場排隊搶購，現場氣氛熱鬧踴躍。

▲新光三越台南新天地小米西門店開幕，完整展售全品項人氣商品及推出專屬開幕超值優惠。（圖／記者林悅攝，下同）

本次新光三越及法雅客、小米台灣合作的第3間百貨專賣店，選在台南的新光三越西門店，佔地約45坪，為百貨通路坪數最大、空間更舒適宜人，店內配置手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件周邊等展示區，提供消費者實機體驗。除了看好台南中西區擁有成熟商圈及觀光人潮之外，地理與交通位置優越，同時市區連結重要交通幹道，加上周邊生活機能十分便利，小米台灣進駐可望再達亮眼成績。日後消費者在小米台南西門專賣店內購物，不僅可搭配百貨館內同享檔期銀行刷卡禮，更能享有未來新光三越推出的專屬獨家優惠活動。

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