彰化外送員車禍1個半月19件　轉彎未禮讓直行佔多數

▲外送人員車禍事故頻傳。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

外送foodpanda、Uber Eats，為了搶訂單快送餐，經常在大馬路飆車與死神搏命，彰化縣警局交通隊指出，光是從9月至今，已經有19件外送員車禍事故發生，其中有7件轉彎未禮讓直行佔了8成，其次為交叉路口未減速、任意跨越雙黃線等，所幸都是小擦撞，輕傷送醫，下周將與外送業者座談，作交通安全宣導。

據彰化警方統計，在彰化市及員林市與foodpanda、Uber Eats外送平台業者配合的就超過400家商店，在短短的45天內，發生19件外送員車禍事故，其中員林市13件、彰化市6件，事故中以轉彎未讓直行最多，其次為交叉路口未減速、任意跨越雙黃線等，慶幸的是，這幾名發生車禍的外送員都只有受輕傷。

▲彰警製外送人員安全守則。（圖／彰化縣警局交通隊提供）

外送員搶快發生車禍事故頻傳，彰化警方有鑑於此，下周將邀集外送業者座談，宣導交通安全守則，同時限制外送員1小時接單量；同時在彰化市及員林市與外送平台合作的餐飲店，發放外送人員安全守則卡片，內容為行車不搶快，車速不超過50公里；遵守交通規則，不闖紅燈；騎車專心，不看手機；路口減速，拚經濟不拼命，提醒外送員生命才是最重要。

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