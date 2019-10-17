幻象飛官何子雨失事近2年　空軍證實尋獲戰機黑盒子

▲失事的幻象2040號戰機。（圖／取自國防部發言人臉書）



記者林銘翰／台北報導

幻象2000戰機飛官何子雨上校2017年11月於基隆外海失聯，歷經近2年打撈作業，有空軍官員17日表示，國家實驗室台灣海洋科技研究中心已於3日尋獲幻象戰機黑盒子，已送原廠鑑定還原肇事原因。

何子雨前年駕駛幻象2000-5型單座戰機進行夜航訓練時，光點於基隆北北東90浬處在雷達上消失，迄今仍無法找到何子雨，僅尋獲戰機鼻輪、減震支柱及發動機等軍機零件。國防部於去年六月認定何子雨因公殉職，總統蔡英文則發布總統令，追晉何子雨為少校。

空軍司令部今年3月29日於新店碧潭空軍烈士公墓舉行民國108年春祭暨公葬典禮，由空軍總司令張哲平上將主祭，並主持不幸殉職的何子雨公葬典禮。由於遺體至今未尋，以空軍軍服入棺。

有不願具名的空軍官員17日表示，軍方共派遣數百架次的各型航空器搜救，也委託專業打撈公司搜尋，去年12月在光點消失的附近海域尋獲戰機的鼻輪、減震支柱及發動機等零件。

該官員指出，國家實驗室台灣海洋科技研究中心10月3日已在座標區域尋獲幻象2000包含關鍵記憶體在內的黑盒子、起落架、發動機後段以及部分塊狀零件，且黑盒子的外觀完整，已送回原廠進行鑑定，以還原肇事原因。

空軍司令部17日下午也發布新聞稿表示，前年11月7日晚間於台灣北部空域失聯之幻象2000-5型戰機（機號2040），日前在國家實驗室海科中心協助下，已於事發海域尋獲該戰機飛行紀錄器（FDR） 。

空軍司令部進一步表示，有關尋獲之飛行記錄器將送回原廠判讀，以釐清肇因，避免憾事再生。另外，本專案已完成任務，後續將停止水下打撈作業。



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