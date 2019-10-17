影／中市祖孫慘死砂石車輪下　警提醒注意大車「內輪差」保持距離

記者李忠憲／台中報導

台中市發生砂石車撞死祖孫2人悲劇，外界再次討論大型車輛行駛時及內輪差的危險性。台中市警局長楊源明表示，大車有內輪差，駕駛容易出現死角，用路人應與大車保持距離，勿搶快與大車併排行駛，以策安全。

▲台中嬤騎車接孫女下課，遭砂石車輾死。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市東區16日下午發生機車與砂石車車禍，外婆與資優生孫女慘死輪下意外，由於類似死亡車禍頻傳，究竟是大車死角或行車未注意車前狀況，再度引發外界討論。

台中市警局交通大隊統計，台中市2019年1月到9月大型車A1（死亡）+A2（有人受傷）類交通事故共發生349件。其中造成9人死亡，402人受傷，總件數比2018年同期減少71件，但死亡人數增加1人、受傷人數減少76人。其中最常見肇事原因為「未保持行車安全間隔」及「未注意車前狀態」。

▲▼大型車有內輪差，駕駛容易出現視線死角。（圖／台中市交通大隊提供）

台中市警局局長楊源明表示，大型車車體構造龐大，駕駛對緊鄰之人車易產生「視覺死角」，且在轉彎時容易造成較大「內輪差」，對機車或行人產生極大危險，因此行人及車輛除應遵守交通安全規則外，應盡量遠離或勿與大型車輛併駛，避免進入這些視覺死角區域而導致交通事故發生，多提高一分警覺性就能減少一分傷害。

交通大隊大隊長林沐弘補充說，大型車差會因車身加長而變大，另外，駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也會跟著更大，無法察覺車旁的人、車，因此很容易發生意外。機車、行人及自行車應避免行駛或走在大型車車側及前後，以免發生憾事。

交通大隊也提醒，大型車駕駛人及業者應落實行前車輛檢查及自主管理，對所屬車輛、駕駛人及僱用之從業人員應負管理責任，強化內部控管機制，要求自律不得有疲勞及酒後駕駛之行為，以確保其他用路人行車安全，業者也應定期檢查大型車行車紀錄器、胎紋深度、防捲入裝置、反光警告貼紙、轉向警示等安全設施。

交大表示，今年1至9月，警方取締大型車各項交通違規共724件，超載取締392件最多，違反管制規定92件第2多；其他重大違規以超速取締37件最多、闖紅燈18件次多。

警方除持續針對大型車超載、超速、闖紅燈等重大違規行為加強取締外，並就大型車經常行駛路段實施現場勘查，對有必要限制大型車速限或行駛之路段，主動函文路權單位辦理會勘，設置相關速限及禁制標誌。將協請公路總局台中區監理所協助防制，增加稽查檢驗大型車次數，持續配合規劃聯合稽查勤務，加強執行監警聯合稽查，將大型車列為檢查重點，以維護行車安全。

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