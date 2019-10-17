27歲辣媽賣車想圓「天倫夢想」　再發現已成冰屍躺下水道

Ксения Каторгина 10 октября отправилась на встречу с покупателем, чтобы продать автомобиль Audi Q5, и не вернулась.https://t.co/IQcQWEsVbS — Пятый канал Новости (@5tv) October 16, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

27歲的俄羅斯女子克謝妮雅（Ksenia Katorgina）日前打算賣車，然後存錢買一下一棟公寓，以扶養自己的孩子跟年邁的祖母；10日時，她跟一名買主約好面交，沒想到卻一去不復返，最後屍體竟在一處下水道內被發現。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在俄國葉卡捷琳堡市，克謝妮雅原本預計以9700英鎊（約38.8萬元台幣）出售車子，以償還欠下的貸款，同時也希望可以實現自己的夢想，買下一棟公寓，好好扶養自己的祖母以及9歲的女兒，沒想到這個心願竟永遠都無法被實現了。

10日時，克謝妮雅與一名女性買家約好要面交，到了指定地點之後，卻慘遭一個凶狠的幫派襲擊身亡，車子也被偷走拿去賣掉。報導中指出，車子現在的主人在看到克謝妮雅的新聞後，驚覺自己受騙，買到一輛非法盜竊來的車子，趕緊報警處理，並告訴警方這輛車是由一名吉普賽婦女出售。

一名執法人員表示，克謝妮雅在遭到謀殺後，屍體被扔進葉卡捷琳堡一處的地下水道；而她的身分也遭到盜用，以便詐騙集團賣車並從中獲取6100英鎊（約24.4萬元台幣）的金額。

據悉，當地警方表示，克謝妮雅是俄羅斯詐騙集團案件最新的受害者，這些人的目標通常鎖定在買賣汽車的婦女，將人殺害後再將車子變賣以獲取現金，類似事件不斷在當地發生；目前已經有2男1女被逮捕，整起事件仍在調查當中。