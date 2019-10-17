可網路填報！10年一度人口普查109年9月登場　

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院會17日通過主計總處109年人口及住宅普查方案，將作為正式普查各項作業之準據。主計總處表示，10年一度的人口普查預計明年9月20日至10月17日進行，用以了解基本國勢及各區域發展情形，作為政府施政參考。

主計總處指出，2020年前後全球約有9成國家辦理人口及住宅普查，為世界各國重要施政項目之ㄧ。

針對普查方式，主計總處說明，普查採公務登記及調查整合方式辦理，從7萬多個普查區抽選約15％樣本普查區，進行訪查填表，預計訪查約110萬個家庭。普查目的在於陳示全國與區域別常住人口及住宅分布，掌握區域發展情形，並提供家戶組成、就學、就業、行職業結構、使用語言、照護需求、居住狀況等重要資訊，作為政府規劃資源分配及研議相關政策參據，與全民福祉息息相關。

主計總處進一步提到，訪查工作將由各相關主管機關分工辦理，並由各地方政府所屬主計、民政、戶政、社政、警政、教育等各單位分別執行所轄區域的訪查工作，同時提供網路填報方式供民眾選擇。

主計總處呼籲民眾屆時支持普查，配合接受訪查作業，提供詳實資料，以產生正確的統計結果，建立國家基礎資訊，為全方位建設與施政奠定良好的基石。