李婉鈺妨害公務案：不對警察道歉，我被吃豆腐才動手　

▲李婉鈺高院前受訪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市議員李婉鈺，前年11月29日凌晨到前立委張碩文住處猛按門鈴，之後與鄰居起衝突，更搶奪警員密錄器，檢方依照妨害公務與強制未遂罪嫌提起公訴，一審將她判刑4月與拘役20日。案件上訴二審，高院17日首度開庭審理。李婉鈺表示，身為公眾人物還使用暴力，向社會致歉；但她當時被員警吃豆腐，又被毆打，所以她不願對員警表示歉意。

檢方起訴指出，李婉鈺於前年11月28日晚間9時多，打電話邀約前立委張碩文外出，但遭張碩文拒絕。李婉鈺不滿，喝了酒後，隔日凌晨1時許前往張碩文為在台北市忠孝東路「正義國宅」的住處，狂按門鈴找人，還用手拍打鐵門。有住戶不滿李婉鈺深夜製造噪音擾人，出面制止，雙方起了口角。

住戶報警，林姓、王姓員警到場處理，這時李婉鈺先動手掌摑住戶，員警出手制止，雙方發生拉扯。李女涉嫌拉扯員警的錄影設備，並涉嫌侮辱王姓員警，出拳打中王員臉部。事發後檢方進行偵辦，依照妨害公務、強制未遂等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，李女坦承妨害公務，但不認為按門鈴、拍鐵門涉犯強制罪，請求法官從輕量刑，並給予附條件緩刑。另外李女也公開表示，對於自己的不良示範、浪費司法資源感到很抱歉，當初真的是基於關心朋友，沒想到演變成這種狀況。一審法院將她判刑4月與拘役20日，均可易科罰金。

案經上訴，高等法院二審17日首度開庭，李婉鈺因委任律師出國，再加上之後要投入選戰，請求延後開庭，法院諭知需另行評議決定。她庭後受訪表示，「我非常誠心地跟社會大眾道歉，身為公眾人物，做了錯誤的示範，不應該使用暴力這樣的行為。但若回到個人面，我是一個女性，我當時就是真的被吃了豆腐，而且我有被打，所以對於這個事情，我是充滿了...氣憤與無奈。我覺得我今天是一個民意代表，你都敢這樣對我的話，那如果是一個平民小女生，會受到什麼樣的對待，所以我真的沒有辦法對這樣的行為對他個人（指員警）說出抱歉。」