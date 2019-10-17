▲「李梅樹x李乾朗」新北市圖同場演出，手繪廟宇古蹟戶外藝術展。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

藝術大師李梅樹與古蹟專家李乾朗，兩位不同世代的大師，聯手於新北市立圖書館展出為期一個月的手繪廟宇古蹟建築圖，透過戶外藝術展的方式，讓民眾可以欣賞不一樣的廟宇古蹟。臺灣古蹟解碼人李乾朗教授，更將親臨現場分享新書《直探匠心》，帶大家認識最厲害、最酷炫的臺灣古建築，看見每一棟古建築的前世今生與最精妙亮點。

10月17號是臺灣文化日，新北市立圖書館特別與李梅樹紀念館合作，舉辦「眾神的國度—李梅樹與李乾朗手繪廟宇古蹟建築圖展｣，透過臺灣重要前輩畫家，同時也是知名三峽祖師廟的重建主持人李梅樹，與臺灣古蹟專家李乾朗教授兩位大師的手繪作品，帶大家認識不一樣的臺灣古建築之美。

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此次展覽共展出43件前輩畫家李梅樹留下的三峽祖師廟重建設計圖稿，其中有廟體各部位的建築工程圖，也有裝飾性的藝術圖稿，皆以等比例放大的模式展出，讓大家可以從中追索李梅樹勾勒這座「東方藝術殿堂」的想法與過程。另外同時展出21張李乾朗經典的手繪建築圖，透過李乾朗的妙筆「穿牆透壁」，欣賞全臺各級古蹟寺廟建築的剖面、立面布局或屋脊與斗拱結構等，一窺臺灣傳統廟宇建築之美。

新北市立圖書館館長王錦華表示，李梅樹大師除了為臺灣美術史寫下燦爛一頁，三峽地標清水祖師廟更在他的帶領下，成為「東方雕刻藝術殿堂」。古蹟專家與建築學者李乾朗教授，過去也曾參與三峽最古老的土地公廟之一「三峽福安宮」於1996年的重建計畫，親手為福安宮規劃設計繪製建築圖。

王錦華說，此次展覽結合兩位不同世代、不同領域的大師作品，讓藝術與閱讀產生對話，更加貼近民眾生活，大家到圖書館除了品味書香之外，也能與藝術不期而遇，進而重視、愛護古蹟與傳統建築，珍惜臺灣現有的文化資產。

「眾神的國度－李梅樹與李乾朗手繪廟宇古蹟建築圖展｣將於新北市立圖書館東側戶外草地露天展出至11月14日，10月20日還有李乾朗教授《直探匠心》新書講座暨分享會，歡迎民眾一起來感受不一樣的古建築之美！詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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