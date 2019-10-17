林佳龍組「R-TEAM聯盟」國家隊！　搶全球7兆鐵道市場

▲R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部今（17）日舉辦「R-TEAM鐵道科技產業聯盟成立大會」，邀集產官學研單位組成台灣鐵道產業聯盟國家隊，整合國內鐵道產業技術，擴大產業規模及產值效益。交通部長林佳龍表示，全球鐵道市場年產值近7兆元，車輛設備零件也需要維運更新，希望台灣未來也能輸出，鐵道整合服務都是龐大商機。

交通部主導成立R-TEAM，跳脫一般由產業界自組策略聯盟的作法，主要考量鐵道系統所涉技術橫跨車輛、號誌、通訊、供電、軌道、土建等不同軟硬體領域，建設金額龐大且具技術整合難度，又面臨國際大廠競爭。交通部表示，有責任帶領國內優秀廠商籌組團隊，從政策、技術、市場、外銷等不同層面，整合各界意見與實務經驗，以建立鐵道產業發展策略及藍圖。

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林佳龍表示，國內鐵道建設未來商機將達2兆元，全球鐵道市場年產值也將近7兆元，面對如此龐大的市場，交通部將帶領台灣廠商一同參與，並從前瞻輕軌建設開始做起，包含桃園棕線、基隆輕軌、新竹輕軌等計畫，核心機電及軌道系統國產化比例將以至少50%為目標，輕軌車輛國產化目標也將從目前40%提升到115年的70%。

林佳龍說，未來政府希望提供一個平台，不只做監理，也全面性進行調整，民間活力創新往往走在政府前面，台灣很多有競爭力的產業都是如此，軌道產業創新服務一定要有明確的市場規模，有遵循的規範，讓產業發展有未來性與可預期性。

林佳龍指出，台灣鐵道軌道發展不只是為了國內，包含很多車輛設備零件也需要維運更新，也希望可以輸出，台灣競爭力表現在很多產品，物美價廉，鐵道產業也是如此，生產製造維運有很多創新服務，整合服務都是龐大商機，希望做到軟硬體結合，隨著5G時代來臨，有整合應用功能服務。

林佳龍期許，交通部能扮演領頭羊的角色，秉持資訊公開，了解政府政策方向，形成供應鏈，未來整合成一個國家隊，國際大廠提供技術、維修控制有些國產化及自主性，像是高鐵從簽約開始，感受國產化能力提升。

交通部表示，繼107年推動成立跨部會軌道產業推動會報，今年進一步結合各界籌組R-TEAM鐵道科技產業聯盟，希望透過與產業界的溝通對話，能確實瞭解廠商在生產過程所遇到的困難，讓國家鐵道政策更接地氣，成為產業的助力，更能持續培養具潛力的優良本地廠商，投入鐵道科技產業研發與建設。